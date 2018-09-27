14:53 27.09.2018 | Дайджест | Новости 100204479

Комитет Сената одобрил санкции против Сирии, которые затрагивают и Россию

Карун Демирчян, The Washington Post

Комитет Сената США по международным отношениям в среду одобрил законодательные меры, направленные на то, чтобы подвергнуть Россию новым санкциям - на сей раз за поддержку сирийского правительства, сообщает журналист The Washington Post Карун Демирчян.


"Законопроект предполагает санкции против режима сирийского президента Башара Асада в связи с "военными преступлениями" и "преступлениями против человечности" в Сирии, включая использование им химического оружия. Санкции будут распространяться также на физических и юридических лиц, поддерживающих правительство Асада и его военные действия. Эти ограничительные меры по определению относятся к таким странам, как Россия и Иран", - уточняет автор статьи.

Законодательный акт назван в честь сирийского перебежчика под псевдонимом Цезарь. Работая на власти фотографом, он сделал более 55 тыс. снимков, документирующих пытки и смерть в правительственных тюрьмах.

Законопроект уже дважды прошел голосование в Палате представителей, в среду его впервые рассмотрел и одобрил комитет Сената.

"Законопроект обязывает президента представить отчеты с анализом эффективности потенциальных бесполетных и безопасных зон в Сирии, а также позволяет президенту временно приостановить действие санкций, если сирийское правительство прекратит атаковать свой народ и если российские и иранские силы больше не будут наносить удары по гражданскому населению, в том числе по больницам и школам", - сообщает Демирчян.

Источник: Инопресса


Комитет Сената  санкции против Сирии  Россия  

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