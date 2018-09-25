Украинцы говорят, что политика Трампа на удивление благоприятна для Киева

Джудит Миллер, The Wall Street Journal

Несмотря на озадачивающую симпатию Трампа к Путину, украинцы говорят, что его политика на удивление благоприятна для Киева и в чем-то он намного лучше своего предшественника, пишет в статье для The Wall Street Journal известная американская журналистка Джудит Миллер.

"Администрация Трампа проводит довольно здравую внешнюю политику в отношении России, Украины и региона, - считает посол США в России при Обаме Майкл Макфол. - Проблема в том, что президент не согласен с политикой своей администрации".

Украина, кажется, мало заботит Трампа, и он часто говорил советникам, что предпочитает дистанцироваться от ее борьбы с Россией. "Но в его украинской политике в целом мало что указывает на такое равнодушие, - отмечает Миллер. - Администрация Трампа продала Киеву противотанковые ракеты Javelin, что отказывался сделать Обама. Она одобрила большой пакет экономической и военной помощи и в октябре отправила американские войска на совместные учения с восемью другими странами в украинском воздушном пространстве".

Что касается словесного подобострастия Трампа перед Россией, то президент Украины Петр Порошенко не беспокоится. Он сказал Миллер: "Администрация очень поддерживает Украину. Дональд Трамп - это не правительство, есть еще Конгресс, суды и народ. Но у нас с ним были очень хорошие, продуктивные встречи, и мы получаем очень сильную поддержку от американского народа". Юлия Тимошенко, которая в преддверии выборов опережает Порошенко в опросах общественного мнения, с этим согласна, добавляет автор статьи.

"Альянс администрации Трампа с Киевом имеет смысл, поскольку защита Украины от российской агрессии потенциально дает огромные выгоды", - пишет Миллер. Внимание аналитиков в особенности привлекла кибервойна России против своего соседа.

Джаред Коэн, исполнительный директор компании Jigsaw - подразделения Alphabet, занимающегося кибербезопасностью, - отмечает, что российские атаки на Украине были разнонаправленными: они усиливали недоверие между украинцами и правительством, использовали этнические и религиозные разногласия. Российские усилия по дезинформации начались за месяцы до вторжения, а во время и после боев последовали дальнейшие циклы "фейковых новостей", из-за чего украинцам было труднее координировать свои действия.

По словам Коэна, во время выборов на Украине могут быть задействованы другие виды изощренных цифровых операций, а значит, США предстоит многому научиться. "Украина - это барометр, - сказал он. - В Европе и США не делается ничего, что не делалось бы сначала на Украине. Поэтому лучший способ защитить президентские выборы в США - это удвоить усилия по защите выборов на Украине".

Источник: Инопресса