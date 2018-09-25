Мировая кибервойна - ФОТО

Foreign Affairs, Sep.-Oct. 2018, Gideon Rose, from editor

Наверное, человеческая история наполнена утраченными идеалами, и нет большего заблуждения, нежели считать, что нынешнее время – это плачевный упадок, по сравнению с предшествовавшей этому "золотой эрой". Порой всем нам приходится признавать даже такие заезженные клише. И, когда мы (это журналисты, специалисты и колумнисты Foreign Affairs) проанализировали перспективы "всемирной паутины" в материалах этого выпуска журнала, то осознали, что это как раз тот самый случай.

За последние несколько десятилетий мы стали свидетелями того, как рост американских инвестиций в интернет сферу сделал его доступным практически каждому, что также послужило стимулом для единения мирового сообщества, и предоставило широчайшие выгоды для миллиардов людей. Но, это было давно; и мир меняется…

Появились другие могущественные державы, отстаивающие свои национальные интересы и способные оспорить американское лидерство в цифровой среде. Киберугрозы появляются и постоянно эволюционируют. Веб-платформы, которые изначально создавались для того, чтобы расширять и обогащать рынок креативными идеями, стали подвергаться взломам со стороны "троллей" и ботов, а также "флуда", дезинформирующего пользователей. Реальная власть постепенно стала концентрироваться в руках нескольких "Технологических гигантов", чей своекорыстный выбор может привести к драматическим последствиям для окружающего их целого мира.

Все станет совсем по-другому, как бы не закончилась эта схватка, и во много раз хуже, нежели то, что мы сейчас имеем.

Adam Segal прекрасно описал возможный сценарий. "Интернет долгое время оставался сугубо американским проектом", - отмечает он. "Уже сейчас США уступили лидерство Китаю в области киберпространства. А что, если Пекин продолжит свой подъем в интерактивной сфере? Тогда интернет станет более локальным, и менее открытым. Большинство программных приложений будут китайскими и на китайском "железе" (имеется ввиду сам компьютер). В результате, Пекин сможет извлечь из этого экономические, дипломатические, информационные и оборонные выгоды, которыми некогда изобиловал Вашингтон.

Nandan Nilekani, сооснователь индийской компании Infosys, изложил уникальный индийский подход для решения этих проблем, основанный на том, "что цифровая инфраструктура – это общественное благо, а информация является, тем к чему горожане желают заполучить доступ". Helen Dixon – ирландский уполномоченный в сфере защиты информации, анализируя европейское видение, базирующиеся на "Общем регламенте по защите данных" (General Data Protection Regulation), утверждает, что предоставление каждого индивиду возможности контроля за личными данными – это историческое для Европы законодательное усилие, направленное на необходимость восстановления «веса» слова в Интернете. А Karen Kornbluh, опытный специалист в области американской политики, проанализировала тему утраты Соединенными штатами первенства в области цифровых технологий и шагов, которые США могут предпринять, чтобы вновь его вернуть.

И наконец, Michèle Flournoy и Michael Sulmeyer разъяснили современные реалии ведения кибервойн, а также Viktor Mayer-Schönberger и Thomas Ramge, рассмотревшие вопрос собирательства пользовательских данных «Корпорациями-гигантами» и пути решения этой проблемы.

Нынешнее поколение, люди со всех уголков планеты, без сомнения будут продолжать наслаждаться преимуществами, которые дает Интернет. Впрочем, найдутся наиболее сознательные из них, которые будут сетовать на закат романтического видения «отцов-основателей» Интернета и мечты о глобальной мировой взаимосвязи, которой суждено было осуществиться.

Перевод: редактор «УРА-Информ» Роман Спиридонов

Источник: foreignaffairs.com