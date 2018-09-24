Президент США демонстрирует свое оружие

Штефан Корнелиус, Süddeutsche Zeitung

В прошлый четверг Администрация США ввела санкции, под действие которых попадают, в том числе, 33 гражданина России и Китая, имеющие отношение к оборонному сектору обеих стран. "В документе содержатся и завуалированные ссылки на амбициозную цель этой санкционной рулетки - речь идет о российских энергопоставках, в первую очередь о газопроводе "Северный поток-2", по которому газ должен пойти прямиком в Германию", - сообщает Sueddeutsche Zeitung.

"Россия чувствует давление и реагирует", - пишет автор публикации Штефан Корнелиус. Как стало известно изданию, еще 18 августа, в ходе встречи с канцлером Меркель в Мезеберге, президент Путин довел до ее сведения, что Россия в случае ужесточения санкций возьмет на себя все расходы, связанные с газопроводом.

"В настоящий момент, - передает SZ, - в консорциум, финансирующий проект, наряду с российским "Газпромом", входят пять западноевропейских компаний (Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall)".

Ни один из концернов не может позволить себе попасть в санкционный список американцев из-за проекта по строительству "Северного потока-2". "Им пришлось бы выйти из проекта, чтобы сохранить более привлекательный бизнес с США", - указывает Корнелиус.

"У Берлина в этой связи возникает иная проблема: федеральное правительство, без сомнений, не хочет отказываться от газовых сделок с Россией, которые функционировали даже во времена холодной войны. Однако, если российский газ пойдет по трубе, которую будет финансировать российская сторона, Еврокомиссия сможет приостановить поставки, сославшись на нарушение закона о конкуренции: транспортировка и поставки не должны осуществляться одной и той же стороной. Путина, который никогда не демонстрировал особой лояльности в отношении различных директив ЕС, злит и тот факт, что Германия вдруг начала заниматься строительством терминалов для приема сжиженного газа", - пишет издание.

"Крупье в этой задуманной с размахом энергетической рулетке сидит по-прежнему в Вашингтоне, правила игры зафиксированы в законе "О противодействии противникам Америки через санкции" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - CAATSA). Дополнительно к этому закону в Сенате США были объединены в один три других санкционных закона: если он будет принят, его мощь действительно может парализовать российскую экономику", - говорится в статье.

На прошлой неделе, когда в Вашингтоне с рабочим визитом находился президент Польши Дуда, Трамп заявил о том, что, несмотря на желание блокировать реализацию энергетических проектов, представляющих угрозу европейской и американской безопасности, - например, "Северный поток-2", США не планируют вводить санкции против компаний, задействованных в проекте, указывает SZ.

В этих словах, по мнению автора, "была скрыта попытка интерпретировать новые санкции, которые были обнародованы в четверг". Трамп продемонстрировал Путину свое оружие, "чтобы не только произвести впечатление на российского президента, но и успокоить Конгресс. Однако последнего раунда игры в рулетку против России еще не состоялось", резюмирует журналист.

Источник: Инопресса