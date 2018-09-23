Хаотическое сосуществование российских и французских военно-морских сил в Средиземном море

Один-единственный фрегат Auvergne ("Овернь") под французским флагом располагается посреди 25 военных кораблей, отправленных за последние недели Москвой к берегам Сирии. Здесь возникает зона высокой напряженности, пишет журналист Liberation Пьер Алонсо.

Российских военных кораблей в точности 25. Об этом официально заявил во вторник вечером на конференции в Сорбонне французский адмирал Николя Вожур, заместитель начальника штаба по совместным операциям авиации и флота.

Эта цифра соответствует тому, что было объявлено российским Минобороны. Официально речь шла об участии в "учениях" с 1 по 8 сентября. Так или иначе, это произошло в тот момент, когда Россия рассматривала возможность наступления в Идлибе - последнем регионе Сирии, который находится в руках повстанцев. В конечном счете Москва отказалась от идеи начинать битву. Если верить французскому штабу, то российские "учения" продолжились после запланированной даты, передает журналист.

И без того ненадежное сосуществование в Средиземном море было испорчено во вторник, после странной политико-военной путаницы. В понедельник вечером российский военный самолет был сбит у берегов Сирии, 15 членов экипажа погибли. Сначала Москва отреагировала, давая понять, будто в этой истории была замешана Франция: "Радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с французского фрегата "Овернь", находившегося в этой зоне", - говорилось в полном недомолвок заявлении Минобороны РФ. В Париже генеральный штаб тотчас же отверг "всякое вмешательство" и любые обстрелы с фрегата. В конце концов днем российские власти признали, что сирийские ПВО из зенитно-ракетного комплекса С-200 российского производства "по ошибке" обстреляли Ил-20, описывает автор статьи.

Данный инцидент далеко не первый в сосуществовании военно-морских сил двух стран. В апреле российский самолет произвел демонстрацию силы вблизи французского фрегата, который тогда располагался в данном регионе. По данным издания Le Point, с фрегата Aquitaine было видно, как очень близко от него пролетел основательно вооруженный российский самолет.

Сегодня для Франции по-прежнему крайне важно оставаться в этой зоне: "Мы постоянно держим там корабль для того, чтобы знать, что там происходит, например, чтобы иметь возможность наблюдать за российским усилением. С морского корабля мы можем разобраться в ситуации в очаге сопротивления в Идлибе, понять, осуществляют сирийские войска атаку или нет, кто это делает, сирийцы или скорее русские", - подробно объясняет адмирал Вожур. И признает, что подобное соседство всегда оказывается непростым как на поверхности воды, так и под водой: "Сейчас много чего происходит под водой".