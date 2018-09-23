Как олигархи Путина проникли в команду Трампа

Самую важную роль в российской кампании по влиянию на выборы в США могли сыграть олигархи, пишет журналист Time Саймон Шустер.

"В обмен на выгодные сделки с правительством или просто защиту от властей эти миллиардеры обзавелись связями в высших политических кругах США, достаточно высоко, чтобы повлиять на политику в интересах российского государства", - пишет Шустер. "Это коты, которым нравится приносить дохлых мышей в Кремль", - сказал эксперт Института международных отношений в Праге Марк Галеотти.

"И в лице Трампов олигархи нашли упитанных жертв. Один российский миллиардер в 2014 году принимал Иванку Трамп и ее мужа, старшего президентского советника Джареда Кушнера на рауте в Москве. Другой связан с выплатой 500 тыс. евро личному адвокату Трампа Майклу Коэну в 2017-м. Третий руководил пропагандистской операцией по продвижению протрамповского контента в лентах новостей миллионов американских избирателей. Четвертый магнат в разгар президентской гонки устроил встречу, на которой российский адвокат предложила ближайшим соратникам Трампа компромат на Клинтон. И, конечно, был еще Дерипаска, годами выискивавший друзей в Вашингтоне и в итоге поймавший на крючок председателя избирательного штаба Трампа", - говорится в статье.

Шустер отсылает к "теплому дню в 2000 году", когда Путин организовал встречу с богатейшими людьми страны на краю Москвы. Встреча была не его идеей - ее предложил приближенный к Кремлю банкир. "Он был черным ящиком - никто не знал, что внутри", - вспоминает этот финансист Сергей Пугачев. Многие олигархи тогда решили, что с Путиным будет легко справиться. Они думали, что новый президент будет, по меньшей мере, таким же сговорчивым, как и старый. Путин поспешил исправить их ошибку и, выбирая место для встречи, дал недвусмысленный сигнал. "Встреча была на даче Сталина. Это было очень символично", - сказал Пугачев. По его словам, никто из олигархов не стал бросать молодому президенту вызов трудными вопросами: "Было достаточно того, что он дал нам уйти".

"Он хотел, чтобы мы поняли, что у нас, крупных бизнесменов, может быть некоторая власть, но она не сравнится с его властью главы государства", - рассказал Михаил Ходорковский, который не воспринял этот месседж всерьез и в итоге 10 лет провел в тюрьме.

Урок был ясен. В интервью Financial Times в 2007 году Олег Дерипаска говорил: "Я не отделяю себя от государства. У меня нет других интересов". "Олигархи придерживались своей специализации. Некоторые сосредоточились на банковском деле и финансах, другие - на добыче полезных ископаемых и энергетике. И они по-разному отдавали дань государству", - говорится в статье.

Когда президент решил устроить в 2012 году саммит на пустынном острове на восточном краю России, Арас Агаларов потратил 100 млн долларов собственных средств на строительство кампуса, новых дорог и инфраструктуры. Евгений Пригожин в 2015 году оказался ключевым игроком в военных кампаниях на Украине и в Сирии: его компании связывают с частной военной организацией Вагнера. Он также финансировал "Агентство интернет-исследований" - фабрику троллей, распространявшую кремлевскую пропаганду через сотни фейковых аккаунтов в соцсетях.

"Более тонкая и деликатная работа по наращиванию влияния среди власть имущих в США и Западной Европе, как правило, достается самым богатым российским магнатам. Видное место среди них занимает Виктор Вексельберг, в 2000 году бывший одним из гостей на сталинской даче", - пишет Шустер.

Вексельберг сколотил состояние в основном на нефти и металлах, а затем решил направить его, с благословения Кремля, в технологический сектор. Он быстро обзавелся друзьями в Силиконовой долине, отчасти путем инвестиций со стороны фирмы своего двоюродного брата в Нью-Йорке. Впрочем, его партнерство с американскими компаниями вскоре привлекло внимание ФБР, которое в 2014 году выступило с весьма необычным предостережением в адрес промышленных кругов.

"Беспокойство американских властей было еще более острым в случае с Дерипаской", - отмечает Шустер. В 2006 году США аннулировали его визу, но он все равно сумел наладить связи с одними из самых могущественных лоббистов в Вашингтоне, в том числе с Полом Манафортом и Риком Гейтсом.

"Партнерство между Манафортом и Дерипаской особенно изобиловало возможностями для Кремля", - подчеркивает автор статьи. Американский лоббист в 2005 году даже предложил Дерипаске план по влиянию на политические события в США и значительной части Европы. Цель, по данным Associated Press, была "принести немалую пользу правительству Путина". Сообщалось, что одной из продвигаемых Манафортом тактик было "обучение кадрового состава лидеров, на которых можно будет положиться в будущих правительствах".

"Спустя год после того, как Манафорт отправил свой план Дерипаске, они вместе работали над проектом, перекроившим карту Европы, - пишет Шустер. - Весной 2006 года в Черногории проходил референдум о независимости от соседней Сербии. Манафорт признал, что помог организовать голосование при финансовой поддержке Дерипаски". Один черногорский чиновник, занимавшийся референдумом, рассказал: "Без их помощи, вероятно, ничего бы не произошло. Они были очень хорошей командой".

"Сеть связей, налаженных олигархами за последние два десятилетия, охватила почти все сферы влияния внутри страны и за рубежом, и Трамп попал в нее отчасти случайно", - продолжает Шустер.

"Трамп жаждал заниматься бизнесом в России задолго до прихода к власти Путина и олигархов", - отмечает журналист. В 1987 году в ходе первого визита в Москву, который устроил советский посол в Вашингтоне, Трамп осматривал площадки для нового отеля. По словам Владимира Рубанова, на тот момент старшего офицера КГБ, за Трампом могли следить. "Я бы сказал, шансы 50 на 50", - сообщил Рубанов. "У него связи, он известен, богат. Так что с нашей стороны к этому человеку не относились бы как к просто очередному туристу", - сказал он.

Переговоры о Trump Tower в Москве возобновились лишь спустя четверть века, но на этот раз их вел любимый строитель Путина Агаларов. Осенью 2013 года они с Трампом проводили в Москве конкурс "Мисс Вселенная" и запланировали построить комплекс отелей, торговых центров и офисов стоимостью 3 млрд долларов. "Но, по всей видимости, путь преградили политические амбиции Трампа", - отмечает Шустер.

"По мере приближения выборов семья Агаларовых поддерживала связь с Трампами", - пишет журналист. Сын Агаларова Эмин обратился к Дональду Трампу-младшему с предложением устроить в июне 2016 года встречу, которая теперь оказалась в центре внимания специального прокурора. Мюллеру еще предстоит сообщить свои выводы о ней, но роль семьи Агаларовых в ее организации показывает, как далеко зашли их связи в мире Трампов.

Был еще Вексельберг. Фирма его кузена Эндрю Интратера Columbus Nova в 2017 году выплатила личному адвокату Трампа не менее 500 тыс. долларов за консультации. "Возможно, есть и другие, более ранние связи между Вексельбергом и теми, кто станет участвовать в кампании Трампа", - сообщает Шустер.

Он пишет: "Полученные Time документы показывают, что Картер Пейдж (советник Трампа по внешней политике с марта по сентябрь 2016 года) обратился к Вексельбергу через посредников в 2013 году, когда Пейдж открывал газовый бизнес. В документах Вексельберг назван предпочтительным инвестором, а топ-менеджер его фонда упоминается как контактное лицо. Документы показывают, что Пейдж планировал ужин с этим менеджером 3 июля 2013 года, и в них упоминается проект меморандума о взаимопонимании между фирмой Пейджа и российским энергетическим гигантом "Газпром".

Тогда же расположения Пейджа добивался сотрудник российской разведки в Нью-Йорке, обещая контракты в российском энергетическом секторе. Согласно перехватам разговоров, включенным Министерством юстиции в состав обвинительного акта в январе 2015 года, один из шпионов писал другому: "Он запал на "Газпром", думая, что если у них есть проект, то он может подняться. Я буду его кормить пустыми обещаниями". Двое россиян затем были арестованы ФБР и высланы, говорится в статье.

Никто из олигархов не нуждался в конкретных инструкциях, чтобы понимать, что помощь Трампу в победе над Клинтон поможет им снискать благодарность президента, считают эксперты. "Они включили воображение и задействовали все имеющиеся ресурсы и контакты", - сказал Галеотти. Но цена за вмешательство, вероятно, оказалась выше, чем они ожидали: многие из них столкнулись с самыми жесткими санкциями, которые США когда-либо вводили против частных бизнесменов.

Единственным победителем представляется Путин, которому приручение олигархов продолжает приносить политические дивиденды. "Это позволило ему перед камерами в Хельсинки снять ответственность с российского государства. А что касается средств тайного влияния за рубежом, Путин вряд ли мог бы пожелать лучшего набора инструментов, чем тот, что предоставляют олигархи", - пишет Шустер