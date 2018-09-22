Лайки и репосты в России больше не будут уголовно наказуемы

Верховный суд РФ принял поправки к своему постановлению "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности". Теперь судам придется продемонстрировать, как они будут реализовывать новые руководящие линии, говорится в статье на сайте Neue Zuercher Zeitung.

"ВС немного укрепил в четверг свободу слова в России", - замечает автор публикации Кристиан Шнайдер. Принятые поправки уточняют, как следует впредь рассматривать дела экстремистской направленности в интернете. "В будущем для судов будет действовать правило, что распространение картинок, ссылок или лайки не являются преступлением, если не представляют собой угрозы обществу. Теперь судам придется более внимательно рассматривать репосты и лайки в социальных сетях. Сторона обвинения должна будет доказать, что за распространением информации стояло преступное намерение", - передает NZZ.

По словам заместителя председателя ВС РФ Владимира Давыдова, за прошлый год было вынесено 783 обвинительных приговора в связи с экстремизмом, 90% касались разнообразной активности в интернете. Теперь "судьям будет возвращено право самим судить о характере действий в интернете", говорится в статье.

Волна обвинительных приговоров привела к росту неуверенности и гневных настроений среди населения. Не остался в стороне от ситуации и президент Путин - "в ходе "прямой линии" в июне он заявил о том, что следует скорректировать законодательную базу по этим вопросам".

Непонимание россиян вызывают такие случаи, как произошедший со студенткой Марией Мотузной из Сибири - ей грозит до 6 лет лишения свободы в связи с размещением на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" мемов, действующими персонажами которых были священники. Следователи посчитали эти картинки оскорбительными, передает издание.

"Дело Мотузной лишь верхушка айсберга, считают интернет-активисты. Эксперты говорят о набирающей обороты тенденции по уголовному преследованию онлайн-активистов в России", - сообщается в статье. По официальным данным, число обвинительных приговоров в связи с экстремизмом за последние несколько лет возросло втрое.

"В поле зрения правоохранительных органов находятся в первую очередь пользователи "ВКонтакте". (...) Вот уже несколько лет эта социальная сеть находится под контролем интернет-провайдера mail.ru, который тесно сотрудничает с властями, передавая информацию и по так называемым закрытым группам".

Адвокат Мотузной, отмечает в заключение журналист, заявил в четверг о том, что воспользуется новыми поправками, чтобы добиться смягчения приговора для своей подзащитной.