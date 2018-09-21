14:48 21.09.2018 | Дайджест | Новости 100204100

Санкции США толкают российских миллиардеров в объятия президента РФ

Юлия Федоринова, Илья Архипов и Евгения Письменная, Bloomberg

"Администрация Трампа помогает Владимиру Путину достичь цели, которая ускользала от него почти 20 лет, - побудить российских миллиардеров начать репатриацию части их активов", - утверждает Bloomberg. Непредсказуемость Белого дома и Конгресса США в области санкций "вынуждает россиян переводить деньги в государственные банки и реорганизовывать офшорную суперструктуру, где хранились капиталы со времен падения коммунистического режима", - поясняют журналисты Юлия Федоринова, Илья Архипов и Евгения Письменная.


"Магнаты и топ-менеджеры их компаний говорят, что спешный перевод активов туда, где до них не дотянется Минфин США, начался с крупнейших компаний в апреле, когда Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и их компании, оказавшись под самыми суровыми на данный момент санкциями, за несколько часов потеряли миллиарды. Теперь тенденция ускоряется, подгоняемая угрозой еще более драконовских мер, которые могут быть приняты в наказание за предполагаемое вмешательство России в выборы и атаку с применением нервно-паралитического вещества в отношении разведчика-перебежчика в Англии", - сообщает издание.

"Большинство крупнейших негосударственных экспортеров России опустошили свои счета в США и Европе, многие перевели деньги в госбанки или в местные отделения европейских банков, говорят несколько информированных источников", - пишет издание. Авторы поясняют, что ЦБ РФ не публикует статистику по репатриированным средствам, но Сбербанк объявил о приросте средств в 17% на корпоративных счетах с января по август, эквивалентном 98 млрд долларов.

Издание также пересказывает слова неназванного источника, которого именует так: "Находящийся под санкциями акционер одной компании, тесно связанной с Кремлем". Источник поведал, что его личный управляющий активами "поздравил его с удачным годом - удачным, так как он ни во что не инвестировал, а значит, ничего не может потерять".

"Поскольку у правительства нет всеобъемлющего плана содействия, компании вынуждены самостоятельно готовиться к более жестким мерам США", - пишет издание.

Авторы сообщают, что экспортеры стараются минимизировать использование долларов США. "Перерегистрация корпораций на родине становится выгодным бизнесом. Алексей Мордашов и Алишер Усманов, а также другие миллиардеры за последние несколько месяцев перевели доли крупных предприятий на компании, зарегистрированные в России", - говорится в статье. Юрист Илья Рыбалкин полагает, что спрос на юридические и консультационные услуги, связанные с санкциями, будет только расти.

Источник: Инопресса


санкции США  Путин  государственные банки  

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