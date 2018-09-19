Сделка вокруг Идлиба: уравнение со многими неизвестными

Заявление президентов России и Турции о создании демилитаризованной зоны в последней повстанческой части Сирии, по-видимому, отдаляет кровавое наступление на Идлиб, пишет западная пресса. Детали соглашения не разъяснялись. Иран, режим Асада, джихадисты могут стать непредсказуемыми факторами для реализации договоренности. Для Эрдогана сделка с Путиным - это успех, но что именно выиграет Россия, пока неясно. "У Путина в Сирии далеко не безграничное пространство для маневра", - отмечает Die Zeit. России важно "спасти свой альянс с Турцией", пишет Liberation.

"Россия и Турция объявили о создании демилитаризованной зоны в последней повстанческой части Сирии" - сообщает в заголовке The New York Times.

"Заявление двух президентов, поддерживающих противоположные стороны в сирийской гражданской войне, по-видимому, отдаляет кровавое, как прогнозировалось, наступление на Идлиб сил президента Сирии Башара Асада и его союзников, в числе которых Россия и Иран", - пишут журналисты Эндрю Хиггинс и Рик Гладстон.

Детали соглашения между Путиным и Эрдоганом не разъяснялись, и неясно, готова ли Сирия действовать по их плану. Однако эти заявления дали надежду на то, что Асад откажется от окончательного военного удара по повстанцам и их сторонникам.

Неясно, что именно выигрывает Россия. "Но, по словам аналитиков, Россия, возможно, откладывает наступление на Идлиб с расчетом на будущее, когда она захочет представить миру Асада как победителя войны, которого следует поддержать в восстановлении страны. Такой аргумент может стать менее убедительным после кровавой кампании по покорению Идлиба", - пишут авторы.

Путин заявил, что все тяжелые вооружения и "радикальные боевики" должны быть выведены из демилитаризованной зоны к 10 октября. "Что Россия и Сирия собираются делать, если такого отступления не произойдет, неясно", - говорится в статье.

"Такая возможность породила предположения о том, что Россия согласилась с идеей демилитаризованной зоны, чтобы продемонстрировать ООН и прочим предостерегающим от наступления, что мятежники не хотят мирного урегулирования и поэтому их нужно устранить силой, как Сирия и хотела сделать все это время", - отмечают журналисты.

"Передышкой для людей в Идлибе" называет договоренность о демилитаризованной зоне немецкий Der Spiegel.

"Для Эрдогана сделка с Путиным - это успех, - считают журналисты Кристина Хебель и Максимилиан Попп. - По оценкам турецкой спецслужбы MIT, в случае падения Идлиба в Турцию направились бы еще минимум 250 тыс. беженцев".

"На протяжении нескольких месяцев Путин и его дипломаты пытаются (...) убедить Запад в [необходимости] финансирования восстановления Сирии. (...) Теперь Москва может показать, что она вступается за мирное население в Идлибе и готова заключать компромиссы и против своего подопечного Асада", - пишет издание.

"Тем не менее, в создании буферной зоны большое количество вопросов остаются открытыми, - отмечают авторы статьи. - Вполне возможно, что Турция будет лишь продолжать наращивать свое военное присутствие в Сирии. Будет ли это достаточным для того, чтобы окончательно разбить джихадистов, - вопрос. (...) Ни Путин, ни Эрдоган пока не разъяснили, как именно будут сотрудничать их армии в Идлибе - действительно ли на равных или в конечном итоге под российским руководством".

"В целом неясно, как отнесется к сделке в Сочи сирийский диктатор Асад. (...) Поэтому хорошо, что договоренность между Эрдоганом и Путиным даст людям в Идлибе короткую передышку, прежде чем бои будут продолжены с еще большей жестокостью", - подытоживает издание.

"Неожиданная договоренность в Сочи свидетельствует о том, что у Путина в Сирии далеко не безграничное пространство для маневра", - отмечает немецкая газета Die Zeit.

По словам эксперта по Ближнему Востоку из Московского центра Карнеги Марианны Беленькой, "основная причина [договоренностей] - нежелание Москвы ссориться с Турцией". Идлиб как одна из четырех созданных "зон деэскалации" в Сирии находится под покровительством Анкары.

По мнению московских военных экспертов, Россия нагнетала в последние недели давление с целью подтолкнуть Анкару к последовательным действиям против исламистов в Идлибе. Россия больше заинтересована в демилитаризованной зоне вокруг провинции, чем в наступлении на Идлиб вопреки обозначенной воле Турции, говорится в статье. Как поясняет автор статьи Максим Киреев, сотрудничество с Турцией и Ираном позволяет России ограничить участие собственных вооруженных сил и затраты на операцию в Сирии - на фоне финансовых трудностей внутри страны.

"Российско-турецкое соглашение о военной буферной зоне в сирийской провинции Идлиб встречено скептически" - отмечает Independent.

Эксперты подчеркнули, что соглашение может сорваться, как уже бывало раньше. Однако издание предполагает, что с нынешним соглашением может получиться иначе: "На кон поставлено реноме самого Путина, поскольку он заключил соглашение на громком саммите с Эрдоганом". Для Кремля трения между Турцией и Западом - шанс расколоть и ослабить НАТО, добавляет автор.

"Но Иран, военизированные формирования, которые являются иранскими союзниками, а также правительство Асада - все это непредсказуемые факторы. В последние месяцы аналитикам и дипломатам стало ясно, что Россия имеет, в лучшем случае, минимальный контроль над действиями различных наземных сил, на которые опирается власть Асада", - пишет издание. Еще одной угрозой для соглашения газета называет боевиков-джихадистов, которые находятся в Идлибе.

О возможном срыве сочинской договоренности пишет и французская Liberation. Она может быть сорвана джихадистскими группировками или режимом Асада, отмечают журналисты Пьер Алонсо, Люк Матье и Вероника Дорман.

"Москва не хочет, чтобы Идлиб стал очагом терроризма, маленьким халифатом, такова ее официальная позиция, - утверждает политолог Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам. - В то же время Кремль предпочел бы, чтобы Эрдоган навел порядок в Идлибе и тем самым позволил бы ему не пускаться в масштабное наступление". По мнению эксперта, Россия ничего не выиграет в этой рискованной военной операции, способной нарушить баланс сил. Если в Идлибе начнется большое сражение, то применение Дамаском химического оружия станет неизбежным.

"Ясно, что Россия не хочет входить в конфронтацию с США. Но для нее еще важнее спасти свой альянс с Турцией", - цитирует эксперта издание. На чашу весов брошены ее отношения с Анкарой. В этом смысл встречи в понедельник между Путиным и Эрдоганом. "В настоящее время и в будущем турецкий союзник крайне важен для России, он является одним из ее главных козырей при заключении сделки со странами Запада о будущем Сирии", - заключает эксперт.

Источник: Инопресса