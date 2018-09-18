Путин и Эрдоган играют в деэскалацию в Сирии

Пьер Алонсо, Люк Матье, Вероника Дорман, Libération

После нескольких недель подготовки к атаке против последнего мятежного бастиона, целящегося в режим Дамаска, турецкий президент в понедельник вырвал у своего российского коллеги соглашение, позволяющее создать к 15 октября "демилитаризованную зону". Об этом пишут журналисты французской Liberation Пьер Алонсо, Люк Матье и Вероника Дорман.

Битвы в Идлибе не будет. Или, во всяком случае, не будет сразу, говорится в статье. Владимир Путин, союзник сирийского президента Башара Асада, и Реджеп Тайип Эрдоган, опора восстания, договорились о создании к 15 октября демилитаризованной зоны глубиной 15-20 км между силами оппозиции, с одной стороны, и силами режима Асада и его союзниками - с другой. Из зоны будут выведены тяжелые вооружения "всех оппозиционных группировок", по словам Путина.

Договоренность может не состояться. Она может быть сорвана джихадистскими группировками, главная из них - "Хайат Тахрир аш-Шам" (HTS)*, или режимом Башара Асада, который всегда заявлял о своих намерениях вернуть назад всю сирийскую территорию. Однако три миллиона жителей Идлиба уже не будут напряженно ждать предстоящего массированного наступления, поясняют журналисты.

Анкара в течение нескольких месяцев делает все, чтобы помешать сирийскому режиму и его союзникам начать штурм. Турция, принимающая на своей земле более 3,5 млн беженцев, больше не хочет, чтобы широкомасштабное наступление вызвало новый наплыв сирийцев на ее границе и территории. Анкара, подписавшая вместе с Ираном и Россией договор в Астане, согласно которому Идлиб является "зоной деэскалации", множит дипломатические заявления и инициативы. Но Турция действует и в провинции. Турецкая армия уже развернула 12 наблюдательных пунктов. В воскресенье она отправила на подмогу спецназовцев и бронетехнику, в том числе танки, отмечают авторы статьи.

Параллельно турецкое правительство попыталось лишить сирийский режим и Москву их главного аргумента для атаки на Идлиб, а именно необходимости вести "войну против терроризма". В провинции находятся примерно 20 тыс. джихадистов из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*, указывают журналисты. В течение нескольких недель Турция пытается убедить руководителей HTS* распустить свою организацию и отправить боевиков в другие группировки.

HTS* также разрешила населению митинговать, хотя до сих пор она запрещала собрания. Три недели подряд каждую пятницу после обеденной молитвы тысячи митингующих собираются в городах и деревнях. Они размахивают знаменем революции с тремя звездами и зелено-бело-черными полосами, распевают лозунги против Асада, как в начале восстания в 2011 году. С той разницей, что в толпе отдельные митингующие несут также турецкий флаг, описывают авторы статьи. "Люди поняли, что только Турция может помешать развязыванию наступления. Они просят у нее защиты, им больше ничего не остается", - поясняет один сирийский представитель гуманитарной помощи.

Москва, главная опора Дамаска, судя по всему, стремилась поскорее покончить с восстанием. В августе Кремль стал продвигать идею о серьезных боевых действиях против последней вотчины оппозиции режиму Башара Асада и начал подготавливать свое общественное мнение к неотвратимому наступлению. Удары неравномерной интенсивности были проведены на следующий день после трехстороннего саммита между Москвой, Анкарой и Тегераном, состоявшегося 7 сентября, который ни к чему не привел и раскрыл глубокие расхождения в позициях трех стран. Одна из главных целей и задач - поиск компромисса по нейтрализации джихадистской группировки HTS*, комментируют авторы статьи.

"Москва не хочет, чтобы Идлиб стал очагом терроризма, маленьким халифатом, такова ее официальная позиция, - поясняет политолог Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам. - В то же время Кремль предпочел бы, чтобы Эрдоган навел порядок в Идлибе и тем самым позволил бы ему не пускаться в масштабное наступление". По мнению эксперта, Россия ничего не выиграет в этой рискованной военной операции, способной нарушить баланс присутствующих там сил. Если в Идлибе начнется большое сражение, то применение Дамаском химического оружия станет неизбежным. Кремль, со своей стороны, множит совершенно бездоказательные заявления, согласно которым подобная "провокация" якобы задумана повстанцами с целью вызвать ответные меры со стороны Запада. "Ясно, что Россия не хочет входить в конфронтацию с США. Но для нее еще важнее спасти свой альянс с Турцией". На чашу весов брошены ее отношения с Анкарой. В этом смысл встречи в понедельник между президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. "В настоящее время и в будущем турецкий союзник крайне важен для России, он является одним из ее главных козырей при заключении сделки со странами Запада о будущем Сирии", - заключает эксперт.

Исламская Республика Иран, верный союзник сирийского режима, публично заявляет о своей малой заинтересованности в отвоевании Идлиба, говорится в статье.

"Мы решительно настроены разрешить вопрос Идлиба так, чтоб население не пострадало и чтобы не было жертв", - сказал в понедельник утром на пресс-конференции в Тегеране официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми.

План Ирана состоит в некоем "третьем пути", между предполагаемой российской волей идти до конца и сохранением статус-кво, требуемым Турцией, отмечают журналисты.

Источник: Инопресса