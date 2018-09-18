Президент РФ столкнулся с волной общественного недовольства

Пьер Авриль, Le Figaro

После объявленной в разгар ЧМ по футболу пенсионной реформы, направленной на повышение пенсионного возраста на пять лет, Владимир Путин столкнулся с волной общественного недовольства. В отличие от предыдущих, эта волна имеет отношение не к гражданским свободам, а к материальному благополучию его населения - единственному истинному показателю политического здоровья страны, пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

Могущество проправительственной партии "Единая Россия" сильно поистрепалось, отмечает журналист.

Показательным примером служат выборы в Приморье, одном из четырех регионов, где уходящий губернатор от "Единой России" вынужден был пережить второй тур, где против него выступали оппозиционеры, назначенные лишь для того, чтобы не отбрасывать на него тень, считает автор статьи. "Люди готовы продемонстрировать свое недовольство, вплоть до абсурда, голосуя за условных противников, чье участие в выборах стало предметом совместного соглашения", - делает вывод политолог Андрей Перцев.

"Видя беспорядочное бегство домашних кандидатов, окружение Владимира Путина уже несколько недель задумывается о решении, достоинство которого состоит в его простоте: в принципе отменить местные выборы", - комментирует Авриль.

Нервозность охватывает и силовиков - представителей жесткого фланга российской власти и сторонников конфронтации с Западом, влияние которых беспрестанно растет. На прошлой неделе Виктор Золотов, секретный глава Национальной гвардии, где служат 340 тыс. человек, уполномоченных предупреждать и подавлять "цветные революции", записал видеообращение к главному оппозиционеру Алексею Навальному, который недавно обвинил его в коррупции. Навальный к тому же организует протесты против пенсионной реформы. Не считаясь с инструкциями, запрещающими российской элите называть Навального по имени, Золотов вызвал его "на дуэль", делая вид, что он не знает, что тот уже отбывает месячный тюремный срок, описывает корреспондент. "Неестественная" реакция, которая, по мнению политолога Татьяны Становой, отражает "слабость и смятение" Кремля перед лицом протестов.

"Чувствуя себя покинутыми своим вождем - всецело поглощенным дипломатией, - подчиненные сами разработали взятую с потолка версию о шпионах-"туристах" в деле Скрипалей, делая еще более радикальными российско-западные отношения", - полагает Авриль.

Угроза новых американских санкций, вступивших в силу этой осенью, а также угроза изоляции Русской православной церкви из-за конфликта с Украиной способны еще больше ужесточить российскую власть в то время, когда она переживает внутренние протесты в контексте ослабления экономики, указывает автор статьи.

"У власти осталась только одна карта, которую до сих пор не удавалось с шиком разыграть. Это карта репрессий, направленных против врагов России, карта больших политических процессов против активной, деятельной "пятой колонны", - прогнозирует политолог Константин Гаазе.

Источник: Инопресса