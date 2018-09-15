Не платить, а разговаривать

Как Германия может оказать влияние на путинскую войну в Сирии? - задается вопросом постоянный автор немецкой Sueddeutsche Zeitung Даниэль Бресслер.

"За повторяемым призывом не обрывать нить диалога [между Берлином и Москвой] слишком часто стоит желание не обсуждать определенные вещи", - отмечает автор статьи.

В ходе предстоящей встречи со своим берлинским коллегой Хайко Маасом министр иностранных дел Сергей Лавров не хочет слушать упреков в связи с "противоречащей международному праву аннексией Крыма, ролью России в украинской войне или поддержкой военного преступника Асада. Он хочет говорить о финансовой помощи, которую Германия могла бы оказать в деле восстановления Сирии. У России нет ни желания, ни экономических возможностей брать на себя серьезные обязательства в этом вопросе", передает Бресслер.

По мнению журналиста, вот он - тот единственный рычаг, который есть у Германии для оказания влияния на происходящее в Сирии. "Победа Асада, доставшаяся ему благодаря российским бомбам, не должна гарантироваться европейскими деньгами. Здесь еще есть что обсудить", - резюмирует он