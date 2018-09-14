13:59 14.09.2018 | Дайджест | Новости 100203650

Российские шпионы арестованы по пути в Швейцарию

Томас Кнелльвольф, Tages anzeiger

"В новой холодной войне российские шпионы берут на прицел и цели в Швейцарии", - пишет журналист швейцарской Tages-Anzeiger Томас Кнелльвольф. Расследование, проведенное Tages-Anzeiger и голландской газетой NRC Handelsblad, показало, что шпионский скандал вокруг покушения на Скрипаля имеет "гораздо больший масштаб": два других российских агента хотели получить доступ к информации лаборатории в швейцарском городе Шпиц, однако были арестованы в Гааге.


"В последние месяцы эксперты лаборатории занимались изучением химических атак в Сирии, а также покушения на бывшего российского шпиона в Солсбери. Оба дела стоят в фокусе российской внешней политики и политики безопасности", - подчеркивает автор публикации.

"Арест двух россиян в Нидерландах произошел весной. Конкретное время и обстоятельства не известны", - сообщает издание.

"Федеральная служба разведки Швейцарии (NDB) принимала активное участие в этой операции совместно с голландскими и британскими партнерами", - сообщила в ответ на запрос издания пресс-секретарь NDB Изабель Грабер. Операция способствовала "предотвращению незаконных действий против критической инфраструктуры Швейцарии", передает Кнелльвольф.

"Как показало расследование, имеется в виду лаборатория в Шпице, - пишет журналист. - Андреас Бухер, ответственный лаборатории по вопросам коммуникации, заявил, что не может комментировать информацию NDB: "Подтвердить мы можем, что лаборатория в Шпице была целью хакерских атак".

"В предотвращенной акции в Нидерландах речь шла о большем, нежели об атаках через интернет. По данным источников, которые пожелали остаться анонимными, во время ареста было изъято также шпионское оборудование", - говорится в статье.

По словам представительницы Федеральной прокуратуры Швейцарии Линды фон Бург, арестованные в Гааге лица являются участниками дела, возбужденного по подозрению в шпионаже, которое ведется с марта 2017 года.

"На вопрос о том, почему обоих задержанных отправили обратно в Россию, а не привлекли к ответственности в Голландии или не передали Швейцарии, не пожелали ответить ни в службе военной разведки Голландии, ни в других ведомствах. Неясно также, чем они занимались в Нидерландах. В Гааге находится штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия. Одной из главных референтных лабораторий организации является лаборатория в Шпице", - отмечает Кнелльвольф в заключение.

Источник: Инопресса


российские шпионы  арест  Швейцария  

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