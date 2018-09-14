Битва за Идлиб разворачивается и в российских СМИ

Оливье Таллес, La Croix

Во вторник 11 сентября вышло коммюнике Минобороны, ходившее по кругу на российских государственных телеканалах, по всей России и за рубежом. По мнению Минобороны, сирийские повстанцы готовят постановочную химатаку в Идлибе, последнем сирийском регионе, контролируемом джихадистами, которая потом будет приписана режиму, пишет журналист французского издания La Croix Оливье Таллес.

На место уже прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов, а также "регионального филиала американского новостного телеканала", уточняет Минобороны, намекая на CNN. Сирийские "Белые каски", активные спасатели в мятежной зоне, "окажут помощь жителям" после мнимой химатаки с применением хлора. В конечном счете эта "провокация" приведет к обвинению Дамаска и послужит поводом для Запада нанести удар по сирийским позициям, передает автор статьи.

"Такие послания подготавливают российское общественное мнение к возможным американским ударам и заранее дискредитируют все оправдания со стороны Запада", - отмечает Игорь Деланоэ, заместитель директора Франко-российского центра "Обсерво".

Российские власти никогда не признавали использование химоружия своим союзником из Дамаска, систематически изобличая различные заговоры со стороны Запада, при поддержке "Белых касок" и джихадистов, напоминает журналист.

"Обвинение "Белых касок" в постановочных химатаках позволяет породить сомнение в виновности сирийского режима в таких атаках", - пишут министерства обороны и иностранных дел Франции в совместном докладе, где упоминается о том, что российская политика прибегает к "манипулированию информацией".

В ответ российские телеканалы подчеркивают, что они выражают взгляды, с которыми не согласны главные западные СМИ, господствующие в общественном пространстве. Журналисты телеканалов, в частности, удивляются тому, что, по их мнению, в Европе появляется мало статей о разрушениях, произведенных американскими и французскими бомбардировками в Ракке, передает Таллес.

"В Сирии российские власти стараются оставаться распорядителями информации, - констатирует Игорь Деланоэ. - Каждый день министерство обороны организует брифинг по текущим задачам, который служит для презентации их видения событий. Кремль не повторяет ошибки, допущенной во время войны в Грузии в 2008 году, когда он не сильно беспокоился о нарративе".

"Для защиты своего нарратива русские также опираются на фейковые новости, слухи или статьи с искаженной информацией, обработанные своими средствами массовой информации, и распространяют их за рубежом на английском, немецком, испанском, французском или арабском языках", - считает один европейский эксперт, сотрудник комиссии в Брюсселе.

В своем исследовании для НАТО аналитик Кейр Джайлз пишет, что во времена Советского Союза ставилась цель продать определенную модель, сегодня же задача состоит в том, чтобы "подорвать понятие объективной истины и даже саму возможность заниматься журналистикой". Идея на долгосрочную перспективу - размывание преимуществ демократий в сравнении с авторитарными режимами.

Источник: Инопресса