Сегодня в роли младшего партнера Китая выступает Россия

Штеффен Рихтер, Die Zeit

Участие Китая в крупномасштабных российских военных учениях "Восток-2018" демонстрирует новый уровень близости между двумя странами. Хотя Дональд Трамп и подстегнул партнерство, однако и у него есть границы, утверждает постоянный автор Die Zeit Штеффен Рихтер.

"Особенным в нынешних учениях становится не их размах, а тот факт, что впервые в них участвуют воинские подразделения КНР. Народная освободительная армия Китая отправила на маневры более 3 тыс. военных, а также около 30 самолетов и вертолетов. (...) Китайское участие на фоне всего масштаба учений выглядит, может быть, и скромно, однако оно, возможно, становится сигналом неких геополитических сдвигов", - отмечает журналист.

"Долгое время отношения между двумя коммунистическими соседями были пронизаны недоверием, - продолжает автор. - Советский Союз помог китайским коммунистам выстроить в 1949 году КНР и воспринимал себя в роли старшего брата, в том числе из-за экономического превосходства".

В начале 1960-х между Москвой и Пекином произошли размолвки на идеологической почве, в 1969 году дело даже дошло до столкновений на границе. В то же самое время президент США Ричард Никсон решил установить дипломатические отношения с КНР - "полным ходом шла холодная война, американцы решили сделать шаг навстречу Китаю, руководствуясь принципом "враг моего врага - мой друг", говорится в статье.

Несмотря на то, что отношения между китайскими коммунистами с Россией, преемницей СССР, постепенно пришли в равновесие, сегодня российские националисты предупреждают о нарастающем влиянии КНР на богатом сырьевыми ресурсами Дальнем Востоке. Путин, со своей стороны, ищет пути сближения со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. "Ни одного главу государства российский президент не принимал столь часто. Во вторник они встретились на экономическом форуме во Владивостоке параллельно с началом военных учений", - пишет Рихтер.

"Москву и Пекин объединяет отрицание миропорядка, в котором главенствующую роль играют Соединенные Штаты, а также их влияние на другие государства. "Восток-2018" в этой связи мог бы стать на данный момент апогеем китайско-российских отношений: до сих пор Путин приглашал на военные учения исключительно друзей, в основном Белоруссию. Участие Китая имеет для Путина большой символический смысл: Кремль хочет продемонстрировать, что Россия не находится в международной изоляции", - передает издание.

Китайские коммунисты обеспокоены в связи с пошлинами, которыми грозит Трамп и которые он частично уже ввел. Кроме того, экономическую политику КНР критикуют и в Европе - проблемой становится государственный капитализм КНР, отмечает журналист.

Своим участием в учениях Китай сигнализирует Вашингтону о том, что давление со стороны Соединенных Штатов ведет к более тесному сотрудничеству с Россией, отмечает Дмитрий Тренин, возглавляющий Московский центр Карнеги. А Россия, со своей стороны, демонстрирует, что воспринимает США как потенциального врага, а КНР - как потенциального союзника.

Аннексия Крыма Россией, военное присутствие на Восточной Украине и сирийская кампания - все это не нравится китайскому руководству и "заставляет держать определенную дистанцию с путинским государством", говорится в статье.

Однако в геостратегическом плане Москва и Пекин неожиданно нашли друг друга интересными. "При этом обстоятельства со времен холодной войны изменились: сегодня в роли младшего партнера выступает Москва. Хотя Америка и толкнула оба государства в объятия друг друга, однако Россия представляет собой самого слабого игрока из трех военных держав", - резюмирует автор публикации.

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