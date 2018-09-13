Путин удивил Абэ предложением заключить мирный договор

Андре Баллен, Мартин Кёллинг, Handelsblatt

"Президент России сделал Японии щекотливое предложение: быстрый мирный договор", - сообщают журналисты Handelsblatt Андре Баллен и Мартин Кёллинг.

"Это крайне хитроумный ход, - отмечают авторы статьи. - Ведь надежда на возвращение Южных Курил с давних пор связывается в Токио с мирным договором".

"Острова имеют стратегическую ценность. Если Япония снова завладеет ими, страна отрежет российский ВМФ от доступа к Тихому океану. Поэтому многие российские националисты и, вероятно, военные стратеги ни при каких обстоятельствах не хотят отдавать эти скудные острова", - подчеркивают Баллен и Кёллинг.

"Россия, несомненно, могла бы извлечь экономическую выгоду из мирного договора с Японией, - уверены журналисты. - Дальний Восток - это самый слабый регион страны с точки зрения экономики и инфраструктуры. Люди все еще уезжают с огромной территории, хотя правительство пытается удержать население с помощью отдельного министерства и многочисленных льгот".

"Помочь здесь может экономическое сотрудничество с процветающими соседями, будь то Япония или Китай, - полагают Баллен и Кёллинг. - На самом деле региону есть что предложить, в частности, это, конечно, сырье. Нефти и газа имеется более чем достаточно. (...) Однако, чтобы получить черное золото, нужны деньги и технологии. У Японии и то и другое в избытке".

"Санкции, но еще больше сложные двусторонние отношения заставляют японцев действовать лишь нерешительно. Мирный договор, вероятно, дал бы больше уверенности японским инвесторам. Полезным был бы такой договор и для стабильности в регионе. Ведь здесь уже достаточно рисков для возникновения конфликта вокруг Корейского полуострова, ядерной программы Ким Чен Ына и многочисленных территориальных споров в морях, омывающих Китай", - говорится в статье.

"В то время как другие западные руководители до президента Дональда Трампа отдалялись от Путина, премьер-министр Японии долгое время ищет сближения с Путиным", - отмечают авторы статьи.

"С момента вступления в должность президента США Трампа окончательно ясным стал и расчет Абэ в выборе партнеров для международной мужской дружбы. (...) Японский премьер-министр ставит национальные интересы выше любых моральных соображений. И с помощью личных отношений он хочет преодолеть глубокие разногласия", - заключают Баллен и Кёллинг.

Источник: Инопресса