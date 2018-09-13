Почему Путин смягчает свое отношение к интернет-мемам

"Есть хорошая новость: репрессивная машина, вновь запущенная в России президентом Путиным, может давать задний ход. А вот плохая новость: чтобы заставить ее попятиться, требуется гораздо больше усилий, чем для ее движения вперед", - пишет обозреватель Bloomberg View Леонид Бершидский.

"В России, на родине операций по пропаганде и троллингу с использованием мемов, - операций, которые привлекли внимание спецпрокурора Мюллера и его следователей, выискивающих связи между российским вмешательством на президентских выборах 2016 года в США и избирательным штабом президента Трампа, - можно сесть в тюрьму за репост мема в соцсетях. В последние годы количество обвинительных приговоров по таким делам неуклонно росло", - пишет автор.

Автор отмечает: "Однако за первое полугодие 2018 года количество дел о высказываниях на почве ненависти, которые были переданы полицией в суды, заметно уменьшилось, говорит аналитик НКО "Сова" Михаил Ахметьев, и, возможно, количество обвинительных приговоров перестало расти. Это не случайность. "Верхи" жмут на тормоза".

Упомянув об инициативах Mail.Ru Group, а также о законопроекте о декриминализации высказываний в соцсетях и распоряжении Путина проанализировать ситуацию, Бершидский пишет: "В большинстве дел фигурируют высказывания и мемы ультраправого толка, часто антисемитские или антииммигрантские, которые в ряде европейских стран тоже, вероятно, считались бы противозаконными высказываниями на почве ненависти. Но заметная доля дел настолько абсурдна, что навлекает на Кремль насмешки и вдохновляет на нежелательные сравнения с советским режимом в его поздней, сенильной фазе".

"Эти смехотворные обвинительные приговоры создают впечатление, будто Россия - никудышная диктатура, которая пугается собственной тени. Это вовсе не то впечатление, которое хотел бы произвести Путин, вот почему в высших эшелонах власти уделили внимание попытке Mail.ru снять со своей соцсети ответственность за приговоры за высказывания на почве ненависти", - говорится в статье.

Автор полагает, что смягчение преимущественно поверхностное: "Даже если законы об "экстремизме" и нынешняя судебная практика будут смягчены, Кремль придумает взамен какой-то более тонко калиброванный инструмент. В понедельник спецпредставитель Путина по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков обнародовал предложение создать специальные "суды по цифровому праву", которые рассматривали бы дела о высказываниях на почве ненависти".

"Путин вовсе не намерен ослаблять репрессивную машину, которая нужна ему для сохранения своей власти", - заключает автор. По его мнению, Путин лишь хочет, чтобы репрессии были устрашающими, а не смешными.

Источник: Инопресса