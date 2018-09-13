Белый дом с гордостью протрубил о новом приказе

Эндрю Дезидерио, Эрин Банк, The Daily Beast

Белый дом с гордостью протрубил о новом приказе, с помощью которого будут вводиться санкции против иностранных сил, вмешивающихся в американские выборы. Но есть одна проблема: этим приказом на самом деле никто не наказывается, пишут журналисты The Daily Beast Эндрю Дезидерио и Эрин Банко.

Приказ просто пролагает путь к тому, чтобы назначить наказание, - путь, который, по мнению критиков, уже существует и вряд ли приведет к конкретным обвинениям до выборов 2018 года.

"Этот исполнительный приказ дает полномочия на разработку и применение санкций против любого физического и юридического лица или страны, которая разрешает, руководит, спонсирует или иным образом поддерживает вмешательство в выборы в США, - сообщил директор Национальной разведки Дэн Коутс. - Таким образом, он довольно широкий в плане того, что у нас будет происходить, когда процесс пойдет".

Приказ дает Коутсу полномочия по выявлению попыток вмешаться в выборы, что включает в себя среди прочего кампании по оказанию влияния в соцсетях и попытки взлома избирательной инфраструктуры и систем для голосования. Затем у Минюста, Минфина и других ведомств будет 45 дней на определение подходящего наказания.

По мнению трех бывших и нынешних чиновников, со стороны Трампа это очередная мера, на вид нацеленная на жесткие действия против России. На самом деле, по словам источников, Белый дом не считает своим долгом вводить санкции, которые повлияли бы на поведение России, а в более жестком приказе были бы указаны конкретные юридические и физические лица.

"Исполнительный приказ будет вступать в силу после того, как директор Национальной разведки решит, что Россия что-то сделала, - сказал бывший сотрудник Министерства финансов. - То, как этот вопрос будет изучаться и какая потребуется степень уверенности, во многом позволит понять, не пустой ли это жест".

"По словам двух бывших чиновников, исполнительный приказ Трампа - это способ противостоять Капитолийскому холму, где законодатели предложили серию законопроектов, призванных попытаться ударить санкциями в сердце российской экономики", - сообщают авторы статьи.

Многие законодатели назвали исполнительный приказ не более чем способом сохранить лицо. "В сегодняшнем заявлении администрации угроза признается, но недостаточно делается для реагирования на нее. Соединенные Штаты могут и должны сделать больше, - заявили сенаторы Марко Рубио и Крис ван Холлен. - Обязательные санкции в отношении любого, кто атакует наши избирательные системы, служат лучшим сдерживающим фактором, что является основным принципом двухпартийного законопроекта по сдерживанию".

"Белый дом просто хочет взять под контроль то, что происходит на Капитолийском холме, - считает Адам Смит, бывший старший советник Управления по контролю над иностранными активами. - Больше особо ничего не происходит. На самом деле ничего нового".

Источник: Инопресса