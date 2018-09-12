Россия и Китай: "медовый месяц" или завуалированные противоречия?

На Дальнем Востоке возникает новый центр силы: стратегическое сближение России с Китаем и совместные военные учения стали манифестацией давно объявленного Кремлем разворота на Восток. Это месседж в адрес США, отмечают западные СМИ. Однако, несмотря на обещания Москвы и Пекина встать плечом к плечу друг с другом, не стоит забывать: Россия и Китай сотрудничают не на равных.

"Россия и Китай демонстрируют свое согласие" - так озаглавлен материал французского издания La Croix.

На учениях "Восток-2018" Россия намерена поиграть мускулами в невиданном в современной истории масштабе, отмечает журналист Оливье Таллес. "Речь идет о подготовке к широкомасштабному конфликту", - считают в НАТО. Эти маневры являются результатом десятилетней модернизации российских вооруженных сил.

В ходе учений Россия отметит свое стратегическое сближение с Китаем. "С точки зрения стратегического партнерства, эти две страны сегодня переживают настоящий медовый месяц", - констатирует эксперт Матье Дюшатель.

"Пекин и Москва считают, что западные державы не остановятся ни перед чем ради сохранения своего лидерства. У них много общих стратегических и идеологических интересов перед лицом предполагаемой "агрессивности" США", - напоминает Изабель Факон из парижского Фонда стратегических исследований.

Владимир Путин и Си Цзиньпин поддерживают отношения доверия, которые сказываются на совместном голосовании в СБ ООН. Обе державы обсуждают вопросы безопасности в рамках ШОС. Данная структура создает условия для совместных учений, но речь не идет о военном альянсе по образу и подобию НАТО, подчеркивает автор статьи. "Китайцы предпочитают работать над общими досье, в прагматической манере", - утверждает Матье Дюшатель.

О российских военных учениях на Дальнем Востоке рассказывает и австрийская Der Standard. По мнению постоянного автора Андре Баллена, сотрудничество с Китаем приводит к формированию "нового центра силы".

При помощи крупномасштабных военных учений с участием Китая Россия демонстрирует Западу вновь обретенный военный потенциал и самоуверенность. "Это становится своего рода манифестацией давно объявленного Кремлем разворота на Восток", - замечает журналист.

"Долгое время, - пишет Баллен, - этот разворот был скорее угрозой, риторической формулой, нежели реальными действиями. Однако постоянная критика, а также растущая политическая и экономическая изоляция Москвы не оставили в глазах российского руководства иного выхода, кроме как искать дружбы с набирающим силу соседом".

На Востоке Евразии, замечает журналист, возникает новый центр силы - "консервативный и совсем не прогрессивный в политическом плане". "С экономической точки зрения из этого вряд ли получится "партнерство во имя модернизации", каким его еще несколько лет назад России предлагала Европа. Мотор работает отлаженно только в Китае - России же в этом альянсе отводится лишь роль поставщика топлива", - резюмирует автор.

О том, что "Китай и Россия сотрудничают не на равных", рассказывает и немецкое издание Handelsblatt.

"Правители Пекина и Москвы демонстрируют свою сплоченность против США. Однако их отношения между собой напряжены", - считает журналист Матиас Брюггманн.

По мнению Брюггманна, сотрудничество Китая и России "разумно как с политической, так и с экономической точки зрения". "Однако, как и в былые времена, обе страны одновременно следят друг за другом и ни в коем случае не могут слепо друг на друга полагаться", - уверен автор публикации.

"Ведь Россия, чей Дальний Восток заселен лишь в незначительной степени, все больше становится пристанищем для китайцев, которых российское население очень не любит. Китай намного превосходит Россию в экономике и дает это почувствовать и Кремлю, например, на переговорах о ценах на российский газ", - говорится в статье.

Встреча Путина и Си Цзиньпина принесла больше слов, чем поступков, констатирует автор.

О встрече лидеров России и Китая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке сообщает британская The Times. "Си впервые участвует в этом форуме и в третий раз за год встречается с Путиным", - отмечается в статье. Беседа с Путиным шла несколько часов.

"Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал встать плечом к плечу с Россией и противостоять протекционизму в торговле. Это едва завуалированная угроза в адрес США, которая еще больше повышает риск мировой торговой войны", - пишет журналист Джеймс Дин.

Лидер Китая сделал это обещание на фоне того, что администрация Трампа приготовилась ввести пошлины на китайские товары на сумму еще 200 млрд долларов. Журналист напоминает, что администрация Трампа в этом году ввела пошлины на китайские товары в размере 50 млрд долларов, на что Пекин ответил тем же. Переговоры между США и Китаем не помогли сдвинуть дело с мертвой точки.

Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия должны "решительно противостоять унилатерализму и протекционизму ради строительства международных отношений нового типа. На фоне быстро меняющейся международной ситуации сотрудничество России и Китая приобретает все большее значение".

На Востоке России проводятся масштабные маневры с участием 300 тыс. военных - через несколько недель НАТО будет проводить крупные военные учения в Норвегии. Североатлантический альянс таким образом реагирует на российскую тенденцию, утверждает швейцарская Neue Zuercher Zeitung.

"Определенно возросшая боеспособность российской армии не в последнюю очередь связана с увеличением числа военных учений", - говорится в статье.

"В НАТО стараются - насколько это возможно - не отставать. На саммите альянса в Уэльсе в 2014 году было решено переместить фокус на коллективные сценарии обороны - особенно под давлением ситуации с аннексией Крыма", - передает автор статьи Михаэль Зурбер. На конец октября в Норвегии запланированы крупномасштабные учения Trident Juncture 2018, участие в которых примут до 40 тыс. военных из всех стран альянса. Присоединятся к ним шведы и финны, добавляет автор. Эти маневры с участием сил НАТО станут крупнейшими с момента окончания холодной войны.

Источник: Инопресса