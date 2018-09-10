Россия проводит самые большие в своей истории военные маневры

Редакция, Le Nouvel Observateur

Около 300 тысяч человек, все составные элементы армии, а также китайские военнослужащие в поддержку: во вторник 11 сентября Россия начинает самые грандиозные стратегические учения в своей истории. НАТО изобличает эти маневры как репетицию "широкомасштабного конфликта", говорится в редакционной статье французского издания Le Nouvel Observateur.

Массированное развертывание при участии китайских и монгольских военнослужащих на этих учениях под названием "Восток-2018", организованных с 11 по 17 сентября в Западной Сибири и на российском Дальнем Востоке, происходит в контексте продолжающейся напряженности со странами Запада, на фоне украинского кризиса, конфликта в Сирии и бесчисленных обвинений во вмешательстве в западную политику, отмечает редакция.

Российская армия сравнивает эту демонстрацию силы с учениями "Запад-1981", на которых почти сорок лет назад было мобилизовано от 100 тыс. до 150 тыс. военнослужащих Варшавского договора в Восточной Европе. Это были самые масштабные маневры, когда-либо организованные в советскую эпоху, говорится в статье.

"Речь идет о подготовке к будущей мировой войне", - поясняет российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр. И развивает эту мысль: "Российский Генеральный штаб Вооруженных сил считает, что она произойдет после 2020 года: это будет либо глобальная война, либо серия крупных региональных конфликтов. А врагом будут США и их союзники".

Такого же мнения придерживаются в НАТО, считая, что маневры "Восток-2018" "являются демонстрацией того, как Россия сосредоточивается на тренировке, готовясь к крупномасштабному конфликту". Дилан Уайт, официальный представитель НАТО, добавил: "Это вписывается в тенденцию, которую мы наблюдаем на данный момент: Россия становится более самоуверенной, она значительно усиливает свой оборонный бюджет и свое военное присутствие".

Незадолго до российских маневров на Дальнем Востоке с 1 по 8 сентября проходили военные учения в Средиземном море, где приняли участие более 25 кораблей и 30 самолетов, в обстановке усиления присутствия России у берегов Сирии, где она осуществляет военное вмешательство с 2015 года, напоминает редакция.

В конце августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил: "Обороноспособность страны в нынешней международной ситуации, которая зачастую бывает весьма агрессивной и недружественной, оправданна, необходима и безальтернативна".

Источник: Инопресса