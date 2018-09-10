12:39 10.09.2018 | Дайджест | Новости 100203270

По всей России протестующие выступили против плана Кремля по повышению пенсионного возраста

Сабра Айрес, Los Angeles Times

В воскресенье тысячи россиян, разгневанных планом правительства по повышению возрастных ограничений на получение пенсионных пособий, протестовали в городах по всей стране и проявили редкостное единство, передает корреспондент  Los Angeles Times в Москве Сабра Айрес.


"Полиция задержала и арестовала сотни протестующих за участие в несанкционированных демонстрациях, в том числе подростков и журналистов", - сообщает автор статьи.

Протесты прошли в день выборов губернаторов, мэров и региональных законодательных органов. "Многие протестующие заявляли, что не идут на воскресные региональные выборы, потому что их гнев из-за пенсионных изменений затмевает голосование", - пишет журналистка.

В Москве на Пушкинской площади за несколько часов до протестов было много полиции. К началу демонстрации ОМОН оцепил площадь, на которой, как заявили в МВД, собрались не менее двух тысяч человек. "Многие держали плакаты с такими лозунгами, как: "Путин, где мои деньги?" и "Коррупция украла мою пенсию", - передает корреспондент.

Полиция выдавливала людей с площади, и они стали идти в сторону Кремля. "Во время марша происходили стычки между полицией и протестующими, некоторых демонстрантов затащили в автозаки. Были задержаны и несколько журналистов", - сообщает Айрес.

62-летняя Тереза рассказала журналистке, что она и ее друзья пришли на демонстрацию из гражданского долга. "Мы пришли, потому что мы против всей этой системы правления, не только против пенсионной реформы, - сообщила вышедшая на пенсию учительница английского языка. - Конечно, страшно и боязно выходить протестовать против нашего правительства, но что еще мы можем сделать?"

При Путине Россия перестала ориентироваться на Западную Европу, и теперь "мы больше похожи на Северную Корею", сказала Тереза.

Протестующие вроде Терезы не согласны с экономистами, заявляющими, что для поддержания пенсионной системы в России нужна реформа. "В Москве и Санкт-Петербурге есть больницы и вещи, которые работают как надо. Но за пределами этих городов, в наших регионах, все очень тяжело. Кое-где нет больниц. У нас не европейский уровень жизни, поэтому изменение наших льгот и повышение пенсионного возраста ударит по нам сильнее, чем ударило бы по европейской стране", - считает бывшая учительница.

Источник: Инопресса


Россия  пенсионный возраст  протестующие  

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