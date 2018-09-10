Несмотря на демонстрации, российские выборы не обещают драмы

Энн М. Симмонс, The Wall Street Journal

Региональные выборы в России прошли на фоне протестов против пенсионной реформы, поставившей Владимира Путина в непривычную для него оборонительную позицию, передает корреспондент The Wall Street Journal Энн Симмонс.

По словам аналитиков, правительство было обеспокоено тем, что оппозиционные кандидаты могут воспользоваться проблемой пенсионной реформы и заручиться поддержкой на выборах глав 22 регионов. Но на самом деле результат предвыборной борьбы был предрешен, поскольку, по словам наблюдателей, Путин с успехом искоренил какую-либо реальную конкуренцию.

"Большинство кандидатов в губернаторы - верноподданные Кремля. Исход тех немногих внеочередных выборов в Госдуму, нижнюю палату российского парламента, был заранее предрешен в пользу Кремля. И хотя в пяти городах проводятся прямые выборы мэра, подавляющее большинство российских муниципалитетов покончили с прямыми выборами и перешли к назначению мэров - как правило, подконтрольными Кремлю городскими советами", - пишет автор статьи.

Путем стратегии управляемой демократии выборы проводятся так, чтобы сохранить господство Кремля над многочисленными регионами и городами, отмечает Симмонс. "Цель Путина - максимально ограничить политику, и он это сделал, подрывая политические институты, ограничивая выборы и контролируя этот процесс, - сказал заместитель директора Института Кеннана Уильям Э. Померанц. - Так что любому кандидату от оппозиции очень трудно не просто попасть в бюллетень, но и в итоге выиграть и получить крупный политический пост".

По словам аналитиков, все более важным становится муниципальный фильтр, призванный помешать оппозиционным кандидатам воспользоваться непопулярностью пенсионной реформы для получения голосов. Поэтому правительство хочет избежать малейшего риска конкуренции, считает директор московского Института социально-экономических и политических исследований Александр Пожалов. Кремль, по его словам, стремится показать, что его кандидаты могут побеждать с легкостью.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистке The Wall Street Journal, что ничего недемократического в этом процессе нет. "Наша конституция наделяет президента широким спектром полномочий. Президент в Российской Федерации - это очень влиятельная позиция, вот почему, если сравнить его с другими странами, да, у него больше власти. И это не потому, что он склонен к авторитарности", - сказал он.

По словам Пескова, в России традиционно существуют оппозиционные парламентские партии - коммунисты, либерал-демократы и социал-демократы. Хотя "Единая Россия" затмевает партии поменьше, "это не значит, что государство их подавляет, они просто не пользуются популярностью", сказал Песков.

Он признал, что кандидаты, назначенные Путиным временно исполнять обязанности, пользуются "естественным преимуществом, потому что их поддерживает самый важный в стране человек". Вместе с тем он подчеркнул, что поддержка кандидатов со стороны действующих политиков "происходит во всех уголках мира" и является "нормальной практикой".

Сторонники системы, обязывающей претендентов собирать определенное количество подписей местных депутатов, утверждают, что эта процедура помогает отсечь несерьезных, маргинальных кандидатов, добавляет Симмонс.

Во время президентства Бориса Ельцина имела место значительная децентрализация и создавались островки региональной автономии, способной бросить вызов центру, отмечает автор статьи. "Федеральный центр систематически боролся за ослабление региональных элит и преуспел в этом, - сказал политический аналитик Александр Кынев. - Влияние региональных властей за последние 18 лет разительно снизилось. Сегодня выборы губернаторов - это не совсем выборы, а скорее референдумы".

Источник: Инопресса