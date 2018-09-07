Почему в Великобритании орудуют лучшие агенты Путина

Штефан Шохер, Kurier

Лондон обвиняет в покушении на Скрипалей российскую военную разведку ГРУ, сотрудники которой выполняют "особые поручения" Кремля, пишет австрийское издание Kurier.

Когда стало известно о том, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравлены, подозрение сразу пало на бывшего работодателя Скрипаля - ГРУ", - говорится в статье. Подозрение лишь окрепло, когда выяснилось, каким образом произошло отравление - в деле фигурировало отравляющее вещество "Новичок", а также флакон из-под духов. Скрипаль, напоминает издание, был двойным агентом, который совмещал работу на российскую военную разведку с деятельностью в британской MI-6.

Теперь британский премьер-министр Тереза Мэй официально обвиняет Кремль в совершении этого преступления. Как она заявила в лондонском парламенте, "с высокой долей вероятности можно утверждать, что ГРУ действовало по заданию российского правительства". Британские следователи, отмечает автор публикации, безупречно воссоздали хронологию преступления на основании записей камер видеонаблюдения. Речь идет о двух подозреваемых, которые покинули Великобританию в день совершения преступления.

"Несколько недель назад 12 россиянам было предъявлено обвинение в хакерских атаках на сервера Демократической партии (США) - согласно документам следствия, они работали на ГРУ, эту длинную руку Москвы за границей", - передает Kurier.

"В отличие от ФСБ, - пишет автор, - перебежчиков из ГРУ (после развала СССР) не было, поэтому структура службы остается покрытой завесой тайны. Вплоть до 1980-х НАТО было не в курсе, какие спецподразделения ГРУ существуют. В задачу ГРУ входило решение вопросов, связанных с контрразведкой, командными операциями на территории неприятеля, поставкой оружия дружественным Москве повстанцам. Сегодня к ним добавились и такие методы ведения войны, как агитация и хакерские атаки".

"В последние годы ГРУ все чаще всплывало в биографиях тех, кто координировал российские акции за границей: Игорь Гиркин, который руководил военными в ходе операции по аннексии Крыма, позднее ставший внушающим страх министром обороны ДНР. Сегодня ультранационалист Гиркин, превратившийся в одного из самых жестких критиков Путина (президент якобы слишком мягок в своей политике), без помех разъезжает по России, что было бы невозможно, если бы ему не покровительствовали влиятельные люди", - говорится в статье.

Другое имя - Дмитрий Уткин, сотрудник второй специальной разведбригады ГРУ, сегодня - предприниматель. "Именно он основал ЧВК "Вагнер", которая активно задействована в российских операциях в Сирии и на Восточной Украине. Откуда берется финансирование для ЧВК, неизвестно", - отмечает автор.

Источник: Инопресса