Павел Дуров - человек зашифрованных сообщений

Паскаль Гранмезон, Le Figaro

Создатель мессенджера с шифрованием сообщений Telegram, который был по достоинству оценен как джихадистами, так и политиками, недавно разрешил раскрывать данные о своих пользователях, если их подозревают в терроризме. Неожиданный поворот! - пишет журналист Le Figaro Паскаль Гранмезон.

22 августа 2018 года Абу Бакр аль-Багдади, глава организации "Исламское государство"*, после года молчания запустил свой последний призыв к продолжению борьбы. Уже в который раз для рассылки этого зловещего пожелания был использован мессенджер Telegram, к которому и раньше прибегали джихадисты, в частности, для подготовки терактов 2015 года, говорится в статье.

Мессенджер приобрел популярность в авторитарных странах (Россия, Иран) среди террористов, а также среди французских политиков. Эммануэль Макрон использует его для поддержания связи со своей командой, отмечает автор статьи.

Telegram - это детище 33-летнего российского диссидента и миллиардера Павла Дурова. В 2006 году дипломированный филолог Санкт-Петербургского университета запустил социальную сеть "ВКонтакте", созданную по образу и подобию Facebook, за что получил прозвище "российского Марка Цукерберга". Успех был оглушительный, но в 2011 году ФСБ приказала Дурову предоставить ей данные о политических оппозиционерах, которые пользуются соцсетью. После его отказа Дурову предложили продать свою долю в 12% лицу, приближенному к власти, а затем уйти из дирекции "ВКонтакте". Данная операция принесла ему 30 млн долларов, которыми он воспользовался для более амбициозного проекта: с помощью своего брата-математика он создал полностью защищенный мессенджер, способный ускользнуть из-под контроля властей всего мира, описывает Гранмезон.

Успешность Дурова многих заставила скрежетать зубами, особенно в России, где у Telegram потребовали раскрыть ключи шифрования от переписки отдельных пользователей. После неоднократных отказов Дурова мессенджер был заблокирован на российской территории с апреля 2018 года, что оказалось малоэффективным и вызвало множество косвенных повреждений (в сети Mastercard и на серверах Amazon). Хотя Павел Дуров беспрестанно повторял, что Telegram никогда не предоставит никакой информации, все же недавно, ко всеобщему удивлению, он сделал исключение: теперь он согласился предоставлять данные о пользователях мессенджера властям по их запросам, связанным с решением суда по делу о терроризме. За исключением России, где армрестлинг продолжается! Шифрование обязывает, переписка останется секретной. Доступными станут только IP-адреса и номера телефонов. Это уже хорошее начало, которое больше соответствует требованиям, введенным в Евросоюзе в силу закона об охране личных данных (RGPD), нежели переменам в этических взглядах Павла Дурова, полагает автор статьи.

Анархистско-либеральный плейбой и миллиардер следует своей дорогой, разъезжая между своими офисами в Дубае, Лондоне, штаб-квартирой своей компании в Финляндии и своими инвестициями в Карибском море, указывает журналист. Недавно он собрал более 1,7 млрд долларов с таких инвесторов, как Марк Симончини, Роман Абрамович и американские фонды, для создании многообещающей платформы на базе технологии блокчейна и криптовалюты от Дурова TON. Он продолжает продвигаться к своей мечте об альтернативном цифровом мире, более свободном и менее зависимом от сильных мира сего, как от государств, так и от интернет-гигантов. И у него уже есть несколько ключей шифрования, чтобы ее реализовать...

Источник: Инопресса