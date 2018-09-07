15:23 07.09.2018 | Дайджест | Новости 100203115

Брюссель просят проверить российские интересы в области рыболовства у побережья Сахары

"Комитет, уполномоченный властями Марокко анализировать передачу богатств Сахары, призвал Европарламент расследовать "контракты и интересы, связанные с рыболовством" России в отношениях с Марокко на побережье от города Тарфая до города Агуэра - то есть до границы с Мавританией", - пишет корреспондент испанской ABC. Речь идет о Западной Сахаре - спорной территории, которая граничит с Марокко, Алжиром и Мавританией.


"Комитет выступает за создание (в Западной Сахаре. - Прим. ред.) автономной организации, приемлемой для ООН под суверенитетом Марокко, но оспаривает "монополию" на лицензии, которые находятся под контролем компаний, зарегистрированных в России", - пишет издание, сообщая, что 24 июля Марокко и ЕС подписали соглашение о рыболовстве.

Сахарский комитет по делам транспарентности добывающих отраслей, обращаясь к Европарламенту, утверждает, что рыболовецкий бизнес "контролируется и находится под господством лобби, которые действуют, не принося даже минимальной прямой выгоды населению, почти без использования рабочей силы из Сахары и с серьезными негативными последствиями для окружающей среды".

"Жители Сахары, ратующие за План автономии от Тарфаи до Мавритании под суверенитетом Марокко, встретились с депутатами Европарламента и призвали "прояснить условия" "контракта" между Рабатом и российским флотом, а также "то, что происходит в местах лова", - сообщает издание.

Источник: Инопресса


Брюссель  Сахара  Европарламент  

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