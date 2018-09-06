Органы госбезопасности Германии предупреждают о хакерских атаках на немецкие электростанции

Юрген Флаугер, Handelsblatt

Хакерские атаки на электростанции Германии - это пугающий сценарий и к тому же реалистичный. Немецкие компании всерьез воспринимают эту опасность и вооружаются, пишет журналист HandelsblattЮрген Флаугер.

Федеральное управление по информационной безопасности Германии направило немецким компаниям письмо, содержание которого не должно разглашаться сотрудникам, в связи с чем его следует рассматривать как "настойчивый сигнал тревоги", отмечает журналист. За последние полтора года предупреждения об атаках на энергетические компании поступали не раз, однако в новом письме, оказавшемся в распоряжении издания, ведомство сообщает о наличии "дополнительной информации" и "новых выводах", подкрепляющих предупреждения о кибератаках, передает Флаугер.

Электросети и электростанции, несомненно, являются частью критической инфраструктуры. Отказ системы электроснабжения может вызвать цепную реакцию, которая может подвергнуть опасности транспорт и сферу медицинского обслуживания. Успешная атака может парализовать всю страну, подчеркивает журналист.

"Риск становится тем выше, чем более цифровой становится инфраструктура, а в стране все больше электросетей и электростанций находятся под цифровым управлением", - отметил в разговоре с изданием глава ведомства по информационной безопасности Германии Арне Шёнбом.

Ранее Министерство обороны ФРГ, Ведомство по охране конституции и другие госучреждения уже выявляли "разведывательную активность" хакеров, не исключая при этом возможности "полного отключения электропитания в объединенной европейской электросети". Новое письмо, направленное энергетическим компаниям, подтверждает эту информацию, говорится в статье.

Во всяком случае, энергетическая отрасль Германии уже давно начеку, пишет Флаугер. По крайней мере, со времени успешных атак на Украине немецкие энергетические компании знают, что хакеры действительно могут парализовать электросети. В 2015 и 2016 годах на Украине произошли две хакерские атаки, последствием которых стали значительные перебои в электроснабжении. Во время первой атаки в 2015 году, осуществленной незадолго до Рождества, сотни тысяч домов часами оставались без электричества. Больницы были вынуждены использовать аварийные электрогенераторы. Атака затронула почти 30 электроподстанций. Тогда в целенаправленной диверсии обвинили хакеров из России, повествует журналист.

В Германии тоже был случай, вызвавший беспокойство. В прошлом году неизвестные хакеры атаковали телекоммуникационную сеть NetCom, дочернее предприятие энергетического концерна EnBW. Хакеры взломали доступ внешнего провайдера и таким образом проникли в сеть.

То, что хакеры действуют обходными путями, является, по словам Шёнбома, обычным явлением. "Хакеры необязательно атакуют непосредственно электростанции и электросети, они прокрадываются через офисные каналы связи и шаг за шагом пробиваются к критической инфраструктуре. Это как в случае с раковой опухолью", - рассказал собеседник издания.

По словам Флориана Хааке, отвечающего за вопросы безопасности в энергетическом концерне Innogy, обслуживающем в одной только Германии 360 тыс. км электросетей, компания уже фиксировала "попытки закинуть удочку из интернета, чтобы найти уязвимые места". Концерн ежедневно обменивается информацией с соответствующими ведомствами. Тем не менее, "стопроцентной защищенности не будет никогда", констатирует Хааке.

По словам одного из представителей энергетической отрасли Германии, меры по обеспечению безопасности в данной сфере всегда осуществлялись на высоком уровне. Уже давно считается, что газовые и электросети находятся под угрозой, но раньше системы управления и защиты были отделены от общей сети передачи данных. Сегодня электролинии связаны с линиями передачи данных. При этом зачастую "умным" является только обмен данными, а компоненты сети остаются аналоговыми и их возраст может доходить до 30 лет. Интеграция существующих и новых компонентов - это большая задача для отрасли, считает эксперт Innogy по безопасности Флориан Хааке.

Источник: Инопресса