Австралия инвестирует миллиарды долларов в свою армию - и вооружается против Китая

Урс Вэльтерлин, Handelsblatt

В ближайшие годы Австралия собирается увеличивать свои расходы на оборону. Причина - политика экспансии, проводимая Китаем, пишет журналист Handelsblatt Урс Вэльтерлин.

В таком объеме Австралия не наращивала вооружения своего военно-морского флота со времен Второй мировой войны, отмечает автор статьи. В соответствии с принятой в 2017 году программой по переоснащению флота (Naval Shipbuilding Plan) в ближайшие годы Канберра потратит на новые корабли и подводные лодки 90 млрд австралийских долларов. Еще один миллиард долларов пойдет на строительство современных судостроительных верфей, десятки миллионов долларов - на образование специалистов, передает издание.

Цель исторического вооружения: Австралия должна укрепить свою позицию в роли флагмана Запада в Тихоокеанском регионе. Насколько страна уже продвинулась на этом пути, показывает происходящее в эти дни на севере пятого континента: вооруженные силы 26 стран встретились в городе Дарвин, чтобы принять участие в военных учениях "Какаду". На гигантский "парад" военной техники был приглашен неожиданный гость: Китай. По словам министра иностранных дел Австралии Марис Пейн, в вопросах обороны между Австралией и Китаем существуют "продуктивные" отношения, которые "способствуют открытости и строятся на доверии".

Сколько между странами доверия, еще покажет время, комментирует Вэльтерлин. "Ведь вообще-то австралийское правительство считает Китай одной из главных угроз для международного мира. Экспансионистские стремления Пекина в Южно-Китайском море и попытка взять под контроль важные торговые маршруты в последние годы неоднократно приводили к конфликту Австралии с Китаем", - подчеркивает журналист.

Проведенный консервативным правительством Канберры анализ еще два года назад признал Китай основным виновником в политической нестабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Австралия в свою очередь является "помощником шерифа США", как заявил в 2004 году бывший премьер-министр Австралии Джон Говард.

"Будь то Ирак или Афганистан: Австралия на протяжении десятилетий идет рука об руку с Вашингтоном, - продолжает Вэльтерлин. - В этой ситуации ничего не поменял и президент Дональд Трамп. Наоборот: по мнению наблюдателей, вакуум власти, возникающий в Тихом океане как следствие риторики хаотичного политика в духе "Америка прежде всего", укрепил роль Канберры в регионе".

В ближайшие годы австралийское правительство повысит расходы на оборону с сегодняшних 1,8% до 2% от ВВП. Помимо вооружения военно-морского флота предусмотрено и расширение профессиональной армии до 62,4 тыс. служащих. На вооружение армии также должны поступить вертолеты для проведения операций особого назначения и беспилотники. При этом, по оценке эксперта по ВМС и безопасности Сэма Бейтмана, около 60% военных расходов Австралии уходят на покупку вооружения у США, сообщает Handelsblatt.

Источник: Инопресса