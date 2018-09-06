12:10 06.09.2018 | Дайджест | Новости 100202987

Атака с применением "Новичка": ГРУ ведет игру по собственным правилам

Люси Фишер, Бен Макинтайр и Том Парфитт, The Times

"Как сказали источники в британском правительстве, российская военная разведслужба, несущая ответственность за атаку с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери, в последние 18 месяцев интенсифицировала свою международную кампанию физических атак и кибератак", - пишут журналисты The Times Люси Фишер, Бен Макинтайр и Том Парфитт.


"Британские должностные лица c 2004 года сопоставляли данные об операциях ГРУ, в том числе об убийствах и ракетных обстрелах. Почти половина [из] 26 наиболее серьезных атак произошла с января прошлого года", - пересказывает газета некий доклад, с которым она ознакомилась.

Неназванный "источник сказал, что это ведомство, похоже, впадало в самонадеянность и самоуспокоенность и часто старалось обеспечить только "фиговый листок" отрицания своей причастности", пишет газета.

Издание приводит также слова неназванного "источника в британских службах безопасности": "Дневной свет - лучшее дезинфицирующее средство от таких вещей, и они не должны рассчитывать, что им удастся проделывать это безнаказанно".

Издание напоминает, что в среду премьер-министр Великобритании Мэй назвала "офицерами ГРУ" двух человек, которые, как считается, стояли за атакой с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери.

"Британские должностные лица полагают, что это ведомство все меньше опасается быть уличенным и что оно перешло от попыток "правдоподобного отрицания" своих деяний к выбору "неправдоподобного отрицания" деяний даже перед лицом явных доказательств", - говорится в статье.

Источник: Инопресса


Новичок  ГРУ  Солсбери  

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