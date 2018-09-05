Решение об исходе сирийской войны будет принято в Москве, а не в смартфоне Трампа

"Асад, Россия и Иран находятся на пути к тому, чтобы получить контроль над Сирией", - пишут западные издания. Наступление на Идлиб может стать окончательным подтверждением поражения повстанцев. При этом "Европы и Запада больше нет в уравнении о мирном урегулировании". Готовящаяся атака ярко высвечивает отсутствие у США стратегии по Сирии: "Трамп, похоже, довольствуется твитами об Идлибе, но Асад и его союзники там не остановятся".

"Россия бомбит Идлиб - последний бастион повстанцев в Сирии падает" - так озаглавлен материал в немецкой Handelsblatt.

"Российские самолеты бомбят северо-восток Сирии. Это может стать окончательным подтверждением поражения повстанцев и затруднить отношения России с союзниками", - считает журналист Озан Демиркан.

"Намечающееся наступление на последний бастион повстанцев Идлиб, вероятно, будет действительно жестоким. Но оно логично, - полагает журналист. - Единственная проблема: Европы и Запада больше нет в уравнении о мирном урегулировании. (...) Окончательное решение об исходе сирийской войны будет принято в Москве, а не в смартфоне Трампа".

"В любом случае наступление является и лакмусовой бумажкой для отношений между игроками, стремящимися к власти в регионе. То, что члены сирийской тройки, состоящей из России, Ирана и Турции, будут надлежащим образом сотрудничать друг с другом, еще не гарантировано. В худшем случае может возникнуть конфликт интересов - с разрушительными последствиями для мирного населения Сирии", - уверен Демиркан.

Россия и Иран преследуют две цели: поддержать союзника Асада и уничтожить террористическую группировку HTS (ранее "Фронт ан-Нусра"*). Турция является самым слабым членом этой "тройки", считает Демиркан. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал намечающуюся в Идлибе операцию "катастрофой". Это не удивительно, отмечает журналист: из Идлиба в Турцию теперь может попасть еще один миллион беженцев.

"Означает ли это конец альянсу с Россией? Возможно, но не обязательно, - рассуждает журналист. - Многое зависит от того, будет ли Турция в состоянии выступить против HTS/"Фронта ан-Нусра"*. После недавних военных операций России террористы скрываются в районе, контролируемом турецкой армией".

Возможно, за противодействие террористам Анкара потребует оставить в покое умеренную оппозицию в регионе.

"Ясно одно: США и Европа не принимаются во внимание. Американцы наложили санкции на Турцию. (...) Глава МИД ФРГ Хайко Маас высказался на этой неделе лишь о возможной помощи Сирии, которая привязана к уходу Асада. Это наивный взгляд на происходящее на Ближнем Востоке, в то время как союзники Асада ставят на поле боя перед фактами", - констатирует Демиркан.

"Прелюдией к российско-сирийскому наступлению" называет "авиаудары по Идлибу" французская Le Figaro.

Режим Дамаска, поддержанный российскими союзниками, устроил прелюдию к российско-сирийскому наступлению против провинции Идлиб. Несмотря на предостережения Трампа, российская авиация возобновила авиаудары, направленные на один из немногих очагов сопротивления, еще контролируемых повстанцами. Однако со стороны Минобороны РФ не было сделано никаких комментариев, отмечает корреспондент Пьер Авриль.

В последние дни Дамаск, Москва и иранский союзник не устраивают тайну из своего намерения "покончить" с Идлибом.

Пентагон больше не осуждает априори сам принцип российско-сирийского наступления в Идлибе. "Антитеррористическая операция должна быть проведена в целях ослабления риска гибели невинных людей", - заявил американский генерал Джозеф Данфорд.

В субботу Россия внезапно начала совместные учения ВМФ и ВКС в Средиземном море, которые рассматриваются многими экспертами как генеральная репетиция наступления против Идлиба. Эти маневры должны завершиться в четверг, накануне саммита в Тегеране между российским, турецким и иранским президентами. Анкара представляет собой единственный противовес массированному наступлению против этой территории, комментирует Авриль. Не дожидаясь пятницы, спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура попросил Владимир Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана срочно переговорить "по телефону", дабы избежать "кровавой бани".

Силы Асада и его союзников готовятся к наступлению на последний оплот оппозиции - провинцию Идлиб. Эта атака ярко высвечивает отсутствие у Трампа стратегии по Сирии, пишет редакция The Wall Street Journal.

Издание пишет: "(...) Асад, Россия и Иран находятся на пути к тому, чтобы получить контроль над Сирией в эпоху после гражданской войны и "Исламского государства"*".

Трамп жаждал вывести американские войска из Сирии, но к нему приходит понимание того, что стратегические последствия для интересов США будут пагубными. "Одна из проблем состоит в том, что Иран в результате может превратить Сирию в еще одну оперативную базу на границе Израиля", - говорится в статье.

"Обама оставил Трампу бардак в Сирии, но спустя 20 месяцев президент мало что сделал, чтобы изменить баланс сил. Трамп, похоже, довольствуется твитами об Идлибе, но Асад и его союзники там не остановятся. Их следующей целью станут курды и "Сирийские демократические силы", главные союзники Америки, сотрудничающие с силами спецопераций США в Сирии к востоку от Евфрата", - пишет издание.

Курды и "Сирийские демократические силы" начнут договариваться о перемирии, и тогда американские войска окажутся в изоляции и отступление станет неминуемым. Хозяином положения при этом станет Иран.

США нужно заверить курдов и "Сирийские демократические силы" в том, что они защитят их, а также выработать долгосрочную стратегию, чтобы Ирану интервенция дорого обошлась. "Отступление из Сирии в стиле Обамы не закончится ничем хорошим для интересов США", - предостерегает издание.

Источник: Инопресса