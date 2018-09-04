15:38 04.09.2018 | Дайджест | Новости 100202827

Одним визитом австрийско-украинские отношения не поправишь

Ютта Зоммербауэр, Die Presse

Во вторник австрийский канцлер Себастьян Курц прибывает на переговоры в Киев. Одним визитом австрийско-украинские отношения не поправишь, считает обозреватель Die Presse Ютта Зоммербауэр.


Возможно, встречаясь с главой украинского МИДа Павлом Климкиным, мэром Киева Виталием Кличко и президентом Петром Порошенко, Курц "будет неизменно повторять, что Вена и впредь останется партнером Украины и поддержит страну в реализации намеченных реформ. Однако за дипломатическими формулировками речь будет идти в первую очередь о том, как снова укрепить доверие Киева, утраченное после необдуманного приглашения на свадьбу" главы австрийского МИДа президента Путина, говорится в статье.

Эта история, пишет Зоммербауэр, негативно сказалась на репутации Австрии на Украине - "одним лишь визитом австрийского канцлера это не исправить", уверена журналистка.

"Украина не хочет идти путем, предложенным большим соседом на Востоке. Именно такое небольшое государство, как Австрия, должна была продемонстрировать понимание этой ситуации в историческом контексте и показать, что означает европейская солидарность на фоне реальной геополитической угрозы", - передает издание.

"Если правительство в Вене так хочет примерить на себя роль того, кто наводит мосты, оно должно разговаривать со всеми сторонами на равных - а не приседать в глубоком реверансе с опущенной головой", - резюмирует Ютта Зоммербауэр

Источник: Инопресса


Себастьян Курц  Киев  ввстрийско-украинские отношения  

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