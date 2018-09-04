Американские санкции наносят удар и по друзьям, и по врагам - "Северный поток-2" в серьезной опасности

Клаус Штратманн, Моритц Кох, Handelsblatt

"Воинственность США затрагивает и немецкие компании. Однако у правительства Германии почти нет инструментов для того, чтобы отклонить американцев от их курса", - пишут журналисты немецкого делового издания Handelsblatt Клаус Штратманн и Моритц Кох.

В первую очередь немецкая экономика опасается за свое сотрудничество с Россией, ведь здесь на кону стоят не только возможности роста, отмечают авторы статьи. Немецкая энергетика ориентирована на Россию как поставщика, при этом в серьезной опасности находится даже миллиардный проект "Северный поток-2".

По мнению немецкого МИДа, внешняя политика США истощена в плане кадров и зависима от настроений президента.

"В случае с Россией ситуация особенно запутанна, - полагают Штратманн и Кох. - Единой американской политики в отношении России в ее традиционном смысле не существует. Есть политика президента Дональда Трампа и политика Конгресса. Ни для кого не секрет, что Трамп стремится к примирению с Кремлем. (...) Однако недоверие к президенту в российском вопросе настолько велико, не в последнюю очередь из-за связи его предвыборного штаба с Кремлем, что Конгресс принимает свои собственные решения. А они состоят прежде всего из наказаний. Есть риск, что от американской внутренней политики может косвенно пострадать немецкая экономика".

Среди предприятий растет неуверенность, в частности, вокруг проекта "Северный поток-2", продолжают журналисты. Компании, занимающиеся поддержкой проекта, знают, что газопровод является для американцев бельмом на глазу. Решение о том, что под действие принятого в США в августе прошлого года закона о санкциях не попадут проекты, начавшиеся до вступления закона в силу, прозвучало тогда как отбой тревоги, однако это было заблуждение. В ближайшие недели в Вашингтоне будут обсуждаться новые планы по штрафным санкциям. С особым вниманием представители немецкой экономики наблюдают за законопроектом "о защите США от агрессии Кремля" (DASKA), нацеленным прежде всего на российский финансовый сектор. В Конгрессе обсуждается также и законопроект о "защите выборов от угроз путем обозначения "красных линий" (DETER), призванный наказать Кремль за вмешательство в президентские выборы 2016 года, передает издание.

"С точки зрения немецкого правительства, все это является сильной неразберихой и к тому же неэффективно, - пишут Штратманн и Кох. - По мнению МИДа, санкционная политика функционирует только тогда, когда в ней обозначены четкие цели. Одно лишь желание наказать не поможет продвинуться вперед. Однако у федерального правительства отсутствуют инструменты для того, чтобы отклонить американцев от их курса".

По мнению немецких экономистов, в вопросе "Северного потока-2" необходимо, чтобы все, несмотря на возвращение "некоторой обеспокоенности", продолжали придерживаться своей позиции. Развитие проекта продвинулось уже во многом: была поставлена большая часть труб, началась прокладка газопровода, было потрачено несколько миллиардов евро.

"Чувствуется и поддержка правительства. Хотя канцлер Ангела Меркель и министр экономики ФРГ Петер Альтмайер и не являются большими поклонниками проекта, они, вероятно, знают, что они ни в коем случае не могут себе позволить, чтобы их энергетическая политика диктовалась США", - заключают журналисты.

Источник: Инопресса