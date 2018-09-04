Эффективны ли санкции в отношении России?

Даниэль Ириарте, El Confidencial

Российская экономика начинает испытывать серьезное негативное воздействие санкций США и ЕС, полагает журналист испанской El Confidencial Даниэль Ириарте.

"На прошлой неделе курс рубля ослаб до минимума с 2016 года, и ситуация побудила президента Путина распорядиться об обязательном повышении пенсионного возраста (это решение ему пришлось пересмотреть после того, как по всей стране вспыхнули существенные протесты). Включение многих близких к Кремлю лиц в списки Минфина [США] спровоцировало нервозность среди олигархов и дало толчок таким проектам, как решение учреждать в Калининградской области и Владивостоке офшорные компании для облегчения репатриации капиталов", - говорится в статье.

И все же, отмечает автор, эксперты спорят об эффективности этих санкций и сходятся в том, что эти карательные меры не вынудили Кремль вести себя иначе на международной арене.

"В 2015 году МВФ подсчитал, что санкции, возможно, стали причиной годового падения ВВП России на 1,5%. Но, как указывают эксперты, главная причина экономического спада в России - прежде всего падение цен на нефть, и это стало очевидно, когда восстановление цен в 2017 году позволило российской экономике возобновить рост", - пишет издание.

Хорхе Местре (Европейский университет, Валенсия) полагает: "Санкции в отношении великих держав неэффективны по нескольким причинам. Мы живем во взаимозависимом мире, не то, что во времена холодной войны, когда торговое эмбарго в отношении коммунистической Европы ограничивало ее выбор на советской орбите. Сегодня Россия находит в других странах ресурсы, которые не может получить с Запада". В качестве примера Местре сослался на российские контрсанкции - запрет ввоза овощей и фруктов из ЕС, который, по мнению газеты, "больше всего сказывается на Испании". Местре сказал в интервью: "Мы сделали подарок другим странам - таким, как Турция, Израиль, Египет и североафриканские, они превратились в крупных поставщиков овощей, фруктов и зелени в Россию".

Автор также цитирует недавнюю статью Жанн Уэйлен и Джона Хадсона в The Washington Post: "По сравнению с другими странами, находящимися под санкциями США, - в том числе Ираном, Кубой, Мьянмой и Северной Кореей, - Россия играет более значительную роль в мировой торговле, поэтому санкции потенциально могут быть более болезненными как для тех, для кого они предназначены, так и для компаний, которые потерпят побочный ущерб в США и Европе".

"Один из примеров - включение в списки Минфина США российского олигарха Олега Дерипаски - главы "Русала", одной из важнейших в мире компаний-производителей алюминия. Эта мера стоила Дерипаске 3,3 млрд долларов, но санкции спровоцировали резкий рост мировых цен на алюминий, ударивший по европейским и американским компаниям", - пишет автор, утверждая, что после волны протестов Минфин США смягчил свою позицию.

"Цена санкций для российской экономики недостаточно велика, чтобы угрожать самому ее существованию", - указывает Александр Габуев (Московский центр Карнеги). "Ослабление рубля и низкая инфляция позволили правительству номинально повысить зарплаты и смягчить удар по населению. Российская экономика не в лучшем состоянии, но нынешний темп роста - 1,8% - вовсе не мизерный. В конечном итоге экономику блокируют не санкции, а отсутствие структурных реформ, которые могли бы обуздать эндемическую коррупцию, и недостаточное уважение к правам собственности и правовому государству", - полагает он.

"Ситуацией с санкциями Россия воспользовалась, чтобы осуществить инновации в отечественной промышленности, причем в сферах, которые привлекают большое внимание, - например, в производстве сыров", - указывает Местре.

Габуев заметил: "Запрет на импорт продовольствия из США и ЕС, введенный Кремлем, принес выгоду местным сельскохозяйственным производителям, особенно тем, у кого хорошие связи с режимом. Импортозамещение не сделало российскую продукцию конкурентоспособной на мировом уровне, но способствовало увеличению доли государственных конгломератов на рынке в ущерб западным компаниям. Госбанки, находящиеся под санкциями, получили от ЦБ крупные вливания капитала и активно консолидируют свой контроль над всем сектором".

Местре указывает, что вдобавок "при санкционном режиме в конце концов находишь лазейки, если найдутся заинтересованные фирмы".

Но есть и иные мнения. "Санкции в отношении России оказались более эффективными и подействовали быстрее, чем надеялись их поборники", - уверяет эксперт Найджел Гулд-Дэвис. "Россия не вернула Крым и не ушла с Украины, а ее экономика не рухнула. Но это никогда и не было целью санкций. Скорее они разрабатывались для трех задач: 1. отговорить Россию от эскалации военной агрессии; 2. подтвердить международные нормы и осудить их нарушение; 3. побудить Россию к достижению политического соглашения, а конкретно, к полной имплементации Минских соглашений", - написал он в издании Foreign Affairs. По мнению Гулд-Дэвиса, в этом смысле санкции по большей части сработали, хотя в области Минских соглашений результаты неудовлетворительны.

И все же Гулд-Дэвис считает, что со временем эффект санкций будет все заметнее.

Однако Местре уверен, что санкции - ошибочный шаг. "В конечном итоге важно, какую цель мы хотим перед собой поставить: поддерживать хорошие отношения с Россией или повернуться спиной друг к другу? Для второй цели новые пакеты санкций - хороший вариант, но в данный момент никто не просит применить такую логику", - уверяет он. "Я обращаю большое внимание на то, что Испания занимает подчеркнуто антироссийскую позицию, словно наша страна - это Украина или страны Балтии. Но мы находимся на другом конце Европы. Нашей стране следовало бы способствовать этому столь необходимому диалогу между Брюсселем, Вашингтоном и Москвой", - говорит Местре. Но, по мнению газеты, сейчас ветер дует в другую сторону.

Источник: Инопресса