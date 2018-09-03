Глава МИД Германии: "Мы должны дать отпор неонацистам"

Роман Айхингер, Ангелика Хеллеманн, Bild

Хайко Маас не раз говорил, что стал политиком "благодаря" Освенциму. Он превратился в ненавистную для представителей праворадикальных кругов фигуру, еще будучи министром финансов. И теперь, уже на посту министра иностранных дел Германии, он подвергается их нападкам, пишет Bild. Издание побеседовало с главой внешнеполитического ведомства ФРГ в минувшие выходные.

Комментируя события в немецком Хемнице, Маас говорит о том, что он "шокирован происходящим". "Как жестоким убийством, так и отвратительной травлей невинных прохожих. Все виновные должны почувствовать на себе жесткость правового государства. Хочу подчеркнуть: большинство жителей Германии считает подобную травлю неприемлемой".

"Когда речь заходит о ксенофобии, правом экстремизме и расизме, на Германию по праву смотрят особенно критическим взглядом. Когда сегодня на улицах наших городов кто-то снова вскидывает руку в нацистском приветствии - это позор для всей страны. (...) Мы обязаны дать отпор правым экстремистам и антисемитам, не имеем право отворачиваться от этой проблемы. Лишь в этом случае агрессия на почве ксенофобии не сможет серьезно навредить репутации Германии", - заявляет Маас.

По мнению собеседника Bild, "опасным становится то, что добропорядочные граждане предпочитают не вмешиваться". "Если они будут молчать, расисты будут становиться все более агрессивными. Мы все должны продемонстрировать миру, что большинство - это мы, демократы, а расисты - это меньшинство".

Каким образом? "Мое поколение получило свободу, правовую государственность и демократию в дар. Мы не должны были добиваться всего этого и, по сути, относимся к этому как к само собой разумеющемуся. К сожалению, наше общество привыкло к этому удобству - но мы должны себя пересилить. Встать с дивана и открыть рот. (...) У нас такая демократия, какой мы сами ее делаем", - уверен Маас.

Останавливаясь на трансатлантических отношениях, министр говорит о том, что "несмотря на все проблемы", он "не утратил доверия к Соединенным Штатам". "Наша дружба основана на таких ценностях, как демократия, свобода и права человека - а не на личности президента. Мы не можем позволить себе совершать ошибку и ставить знак равенства между Трампом и США. Америка - нечто большее, чем твиты из Белого дома", - подчеркивает он.

Касаясь в беседе с Bild миграционных вопросов, главный немецкий дипломат указывает на то, что данная тема не должна быть предметом для дальнейшего раскола внутри ЕС. "Вместо этого я предлагаю следующее: тот, кто не хочет принимать беженцев, должен взять на себя решение других задач. Например, бороться с причинами, которые толкают людей бежать из Африки".

Источник: Инопресса