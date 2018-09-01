Путинская пенсионная реформа - необходимый компромисс или рискованный шаг?

В своем телеобращении Путин не перекладывал ответственность за необходимость повысить пенсионный возраст для россиян ни на внешние силы, ни на "пятую колонну". Вместо этого президент попросил у соотечественников "понимания". Для российской политики это что-то новое, отмечает западная пресса. Путин находился под давлением общественного гнева и, тем не менее, "в итоге может оказаться победителем". Independent гадает: не означает ли решение Путина провести непопулярные реформы его готовности уйти в отставку к 2024 году?

Перед лицом протестов против повышения пенсионного возраста глава Кремля предложил некое "смягчение". В своем телеобращении в среду он, тщательно подбирая слова и предлагаемые меры, объявил о компромиссе, который, пусть и не заставляет отказаться от реформы, ставшей неизбежной из-за экономических и демографических реалий, но предусматривает усмирение социального возмущения, пишет московский корреспондент французского издания Les Echos Ив Бурдийон в статье под заголовком "Путин немного отступает по пенсионной реформе".

Опросы общественного мнения показали, что 90% россиян выступают против реформы. Торжественное выступление по телевидению понадобилось для того, чтобы он предстал в роли защитника "интересов народа", отмечает автор статьи.

Послабления в пенсионной реформе для женщин имеют не столь уж малое значение - это позволяет президенту показать, что он на стороне пенсионерок. Предложения Путина за шесть лет их поэтапного воплощения в жизнь обойдутся государству в 500 млрд рублей. Однако основная часть пенсионной реформы, одобрение которой парламентом осенью станет лишь формальностью, остается в силе, передает журналист.

"Путин разряжает опасную обстановку" - так озаглавлен материал немецкой Der Spiegel.

"Наконец-то Владимир Путин высказал свое мнение относительно самой щекотливой темы российской политики: пенсионной реформы. Российский президент находился под давлением и, тем не менее, в итоге может оказаться победителем", - пишет Кристиан Эш.

"С точки зрения Германии, планы по проведению реформы в России выглядят понятными: из-за упавшей рождаемости и растущей продолжительности жизни все меньшее количество налогоплательщиков вынуждено обеспечивать все большее количество пенсионеров", - отмечает издание. Однако средняя продолжительность жизни российских мужчин составляет сегодня 66 лет, а женщины, хотя и живут дольше, вовсе не проводят свои пенсионные годы в покое.

Расчеты Путина, подтверждающие отсутствие альтернативных источников денег для выплаты пенсий, для политолога Глеба Павловского оказались неубедительными. "Путин, по его мнению, производит впечатление человека, который перед камерой лезет в свои карманы и показывает, что они пусты - "но при этом ясно, что он показывает не все карманы". Ни слова в его обращении не было сказано о миллиардах, которые путинское окружение растрачивает из-за неудачного управления и коррупции (...)", - говорится в статье.

Настоящих дебатов о пенсионной политике не будет и после выступления Путина, уверен Эш. "Президент выступил, его слово - закон", - подчеркивает журналист.

"Тем не менее, Путин теперь сам взял на себя ответственность за пенсионную реформу вместо того, чтобы делать вид, что речь идет исключительно об идее правительства. Для российской политики это уже прогресс. А благодаря тому, как Путин все придумал, в итоге он сможет предстать в образе того, кто избавил российских женщин от большего зла", - подытоживает Эш.

"Путинская пенсионная реформа - рискованный шаг" - утверждает в заголовке немецкая Sueddeutsche Zeitung.

В своем телеобращении Путин не перекладывал ответственность за необходимость повысить пенсионный возраст для россиян ни на внешние силы, ни на "пятую колонну". "Вместо этого президент попросил у соотечественников понимания. А вот это уже что-то новое", - замечает московский корреспондент издания Юлиан Ханс. По мнению автора, народ расплачивается за коррупцию властей и внешнеполитический курс Кремля.

Как только взгляд концентрируется на происходящем внутри страны, становится ясно, насколько слаба на деле эта якобы могущественная держава. "Коррупция и государственный контроль парализуют развитие, и никто в Кремле не имеет четкого представления о том, как осуществить рывок вперед, о котором так часто говорят с момента начала четвертого мандата Путина", - отмечает журналист.

"Выступив с телеобращением в среду, Владимир Путин взял на себя роль ключевой фигуры необходимой, но непопулярной реформы. Рискованный шаг. Ближайшие месяцы покажут, последует ли за ним народ", - резюмирует автор статьи.

"Пенсионный кризис может сказаться на популярности Путина - но имеет ли его рейтинг реальное значение на данный момент?" - размышляет обозреватель Independent Мэри Дежевски.

"Ах, ах, кричат хором западные СМИ с немалым злорадством, у Владимира Путина проблемы", - иронизирует журналистка. Согласно этому сценарию, истинной причиной изменений было, конечно, "бедственное положение" российской экономики и падение рейтинга Путина.

Как полагает автор, это не так. Положение российской экономики "не так уж ужасно", пишет она. Ряд проблем, угрожающих российской экономике, не сильно отличается от проблем, угрожающих западным странам со стареющим населением.

"Вы можете возразить по поводу продолжительности жизни", - пишет Дежевски. Она отмечает, что разница в продолжительности жизни женщин в России и Британии невелика, а действительно большой разрыв касается мужчин. Но усредненные данные здесь обманчивы, предупреждает она. Те, кто выживает после 40 лет, имеют продолжительность жизни, близкую к западной норме.

"Впрочем, "напугало" ли Кремль или лично Путина падение его рейтинга и было ли это главной причиной, по которой он пошел на уступки, - это отдельный вопрос. Перспектива продолжения уличных демонстраций осенью - что все еще нельзя исключить - это то, чего он точно хочет избежать любой ценой. Но пытается ли он сохранить личную популярность как способ обеспечить политическое выживание?" - задается вопросом Дежевски.

"Я предпочитаю другое объяснение: он понимает, как и Эммануэль Макрон и, возможно, Ангела Меркель, что популярность - это капитал, который можно потратить на будущие выборы или быстрее - на необходимые, но неприятные реформы. В случае с Путиным подобная теория может также предполагать, что он планирует уйти в отставку перед следующими выборами, к моменту которых ему исполнится 72 года (и он сам уже давно достигнет пенсионного возраста). Впрочем, это совершенно иной вопрос, который я оставлю на другой день", - заключает журналистка.