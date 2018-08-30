Нарушение табу на Балканах

"Через Косово, вероятно, будут проведены новые границы вдоль этнических линий - это нравится националистам", - сообщает журналистка Frankfurter Rundschau Адельхайд Вёльфль.

По информации дипломатов, президент Косово Хашим Тачи и президент Сербии Александр Вучич уже договорились об обмене территориями в соответствии с этническими критериями: Северное Косово, заселенное преимущественно сербами, должно перейти к Сербии, а Прешевская долина, в которой в основном проживают албанцы, перейдет к Косово. Такое видение одобряют и в ЕС, в частности, во Франции. Единственной страной, открыто и однозначно выступающей против, является Германия. "Канцлер Ангела Меркель поняла, что здесь речь идет об игре с огнем, которая может иметь непредсказуемые последствия для Боснии и Герцеговины и Македонии и ввергнуть в хаос весь регион", - отмечает журналистка.

Против изменения границ выступают также Великобритания и Швеция, однако в других европейских странах, очевидно, "бродят лунатики, страдающие исторической амнезией", считает Вёльфль. "Ведь если "этнический принцип" будет претворен в жизнь, мирная политика Запада последних тридцати лет окажется под угрозой, - уверена журналистка. - Ключевым моментом этой политики было создание государств, в которых меньшинства и граждане, не желающие относить себя к определенной этнической группе, получили бы гарантированные права".

"Если Косово будет разделено по этническим критериям, это будет сигналом того, что меньшинства в странах Юго-Восточной Европы больше не могут чувствовать себя в безопасности, - продолжает Вёльфль. - К тому же все принципы международного сообщества, действовавшие после Второй мировой войны, будут просто выброшены за борт".

До сегодняшнего дня изменение границ было табу. Такой меры не предполагалось и тогда, когда в 2014 году Федерика Могерини взяла на себя полномочия по ведению диалога между Сербией и Косово. Однако Могерини не провела перед Тачи и Вучичем "красной линии" и позволила им обдумывать обмен территориям, в результате чего этот вопрос давно вышел из-под контроля, говорится в статье.

Происходящее имеет и региональные последствия. Так, Милорад Додик, пророссийский президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины, на протяжении нескольких лет продвигает идею независимости Республики Сербской и ее объединения с Сербией. Запланированное изменение границ вдоль этнических линий в Косово будет для него предвыборным подарком, полагает журналистка.

Еще во время войны (1992-1995) националисты хотели создать в Боснии и Герцеговине этнически гомогенные регионы, и теперь Додик видит шанс достичь этой цели, которая в 1990-е годы привела к нескольким войнам, тысячам убитых и геноциду в Сребренице. Недавно Додик заявил, что для сербов пришло время выступить с четкой политической, национальной программой, ведь, в конце концов, изменились международные обстоятельства.

"В этом он прав, - отмечает Вёльфль. - Россия действует на Балканах и внутри ЕС с нарастающей силой, а на США при Дональде Трампе больше полагаться нельзя".

Несколько дней назад советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил в Киеве о том, что в вопросе Косово и Сербии США не исключают обмена территориями и не будут ему препятствовать, если обе стороны придут к согласию.

Ранее Болтон выступал против провозглашения независимости Косово в 2008 году. Сообщается, что пророссийский министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в июле обсуждал с зятем Трампа Джаредом Кушнером раздел Косово. Бывший стратег Трампа Стив Бэннон поддерживает народных националистов и встречался с балканскими "игроками", говорится в публикации.

Многие наблюдатели и эксперты по Балканам едины во мнении: тот факт, что спустя все те годы, когда Запад исключал раздел Косово, оказалось возможным открыто обсуждать этот вопрос, говорит о слабости Евросоюза. Некоторые наблюдатели надеются, что оба государства не придут к соглашению, передает Вёльфль.

Источник: Frankfurter Rundschau