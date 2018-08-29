12:18 29.08.2018 | Дайджест | Новости 100202396

Российские войска готовятся к массированным военным учениям с участием вооруженных сил Китая

"Россия заявила, что готовится провести крупнейшие за почти 40 лет военные учения, которые также станут первыми столь масштабными учениями с участием китайских войск; изложены подробности стратегических военных игр, демонстрирующих развитие сотрудничества между Москвой и Пекином в то время, как усиливаются трения в отношениях с США", - пишет журналист The Wall Street Journal Томас Гроув. По данным газеты, на учения "Восток-2018" приглашены 3200 китайских военнослужащих. "Это высвечивает, какими большими шагами две страны в последние годы движутся к объединению своих военных потенциалов", - полагает автор.


"На бумаге ничего не заключено, но они строят фактический военный альянс", - сказал китаевед Василий Кашин (ГУ-ВШЭ, Москва).

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что эти учения будут самыми масштабными с 1981 года.

"Для России основная цель этого - дать понять США, что затяжные трения подталкивают Кремль к орбите другого геополитического соперника, - сказал Александр Габуев (Московский центр Карнеги). - Это также демонстрирует, что взаимное доверие России и Китая крепнет".

"Восток" демонстрирует сосредоточенность России на ведении крупномасштабных конфликтов", - заявил и.о. заместителя пресс-секретаря НАТО Дилан Уайт.

Издание замечает: "В эпоху холодной войны китайские и советские войска смотрели друг на друга с подозрением, а в 1969 году между ними был недолгий конфликт на их общей границе, при котором погибли без малого 90 военных с обеих сторон. С 2005 года Россия и Китай участвовали в относительно небольших тактических военных учениях, но присутствие китайских военных на учениях вроде "Восток" придает Китаю тот же статус, что и самым преданным военным союзникам Москвы".

Источник: The Wall Street Journal


РФ  США  Китай  военные учения  

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