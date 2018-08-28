Санкции как обоюдоострое оружие

Вашингтон роет яму Москве: новая волна американских санкций против России вступает в силу в понедельник. Россия окажется перед лицом финансовой блокады: ей будет отказано в любом кредитовании в США. Как отреагирует Москва? Путин "хочет освободиться от диктата доллара" и вместе с Ираном и Турцией может сформировать "золотой блок". Санкции вызвали потери и за пределами России, среди европейских союзников США, и это весьма поучительная история, комментирует пресса.

"США обнародовали подробности ограниченных новых санкций, наложенных на Россию из-за отравления экс-сотрудника российских спецслужб и его дочери, которое произошло в марте в Великобритании", - сообщает Bloomberg. "Это самый свежий признак того, что отношения между былыми противниками по холодной войне продолжают ухудшаться", - пишут журналисты Билл Фэриэс, Илья Архипов и Ализа Себениус.

"Ограничения (...) касаются оставшихся источников иностранной помощи России и поставок оружия в Россию, а также предполагают, что России будет отказано в любом кредитовании в США, в том числе через Экспортно-импортный банк США", - поясняет издание. Однако эти меры кажутся менее суровыми, чем предложения, рассматриваемые сейчас Конгрессом. Также в них сделаны исключения на основаниях, обусловленных заботой о национальной безопасности США.

Издание пересказывает слова неназванного чиновника Госдепа: "Новые меры в основном повлияют на доступ российских организаций, которые принадлежат государству и финансируются государством, к товарам и технологиям, ценным для национальной безопасности. Чиновник сказал, что этот шаг ударит, в том числе, по ключевым элементам авиационного и нефтегазового секторов России".

Согласно заявлению Госдепартамента от 8 августа, спустя 90 дней могут быть введены "дополнительные, более драконовские ограничения", по выражению издания.

В среду министр экономики РФ Максим Орешкин заявил, что санкции могут снизить рост ВВП России в 2018 году с 1,9% до 1,8%.

"И все же один российский законодатель сказал в пятницу, что его страна может адаптироваться к новейшим действиям США и не станет менять из-за них свои внешнеполитические позиции", - отмечает издание. "Они не понимают, что, чем больше они нас душат, тем страшнее ответные меры", - сказал зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

"Россия перед лицом финансовой блокады" - так озаглавлен материал швейцарской Le Temps.

Вашингтон роет яму Москве: новая волна американских санкций против России вступит в силу в понедельник, пишет московский корреспондент газеты Эммануэль Гриншпан.

Косвенное воздействие американского давления на Москву выражается в том, что международные банки поворачиваются спиной к российским клиентам. Credit Suisse реклассифицировал 5,1 млрд швейцарских франков своих активов под управлением, чтобы избежать "структурной перестройки, происходящей главным образом из-за влияния американских санкций в отношении России", передает журналист.

Проще говоря, российские деньги, доверенные швейцарскому банку для размещения на финансовых рынках, были оттуда извлечены с целью их размещения на простых банковских счетах, позволяющих снять их в любой момент, поясняет Гриншпан.

Решение Credit Suisse отказаться от управления частью российских денег заставляет думать о том, что Швейцария, возможно, перестанет служить безопасной гаванью для владельцев крупных состояний, приближенных к Кремлю, отмечает автор статьи. Экономист Андрей Мовчан, наоборот, выдвигает гипотезу о том, что инициатива отказа от управления активами исходит от самих российских клиентов, предпочитающих не допустить того, чтобы их деньги оказались заморожены в американских активах.

Реакция российских властей остается асимметричной. Еще 9 августа МИД пообещал ввести ответные меры. Две недели спустя они все еще не определены. Зато Москва стала углублять оборонительные траншеи. ЦБ РФ заявил о прекращении покупки иностранной валюты до конца сентября, "для ограничения волатильности на финансовых рынках".

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров пообещал сделать все для того, чтобы обойти американские санкции "за счет перехода на расчеты в национальных валютах для контрактов по товарам двойного назначения".

Третья мера состоит в создании некой "офшорной биржи", где будут котироваться российские компании, затронутые санкциями. Речь идет о бирже, зарегистрированной в российских регионах с упрощенной системой налогообложения, комментирует Гриншпан.

"Путин хочет освободиться от диктата доллара" - так называется статья в немецкой Die Welt.

"Владимир Путин, - замечает автор публикации Хольгер Цшепиц, - очевидно, не рассчитывает на то, что отношения с Западом вскоре нормализуются. Только так можно объяснить данные, опубликованные на днях МВФ". По оценкам экспертов, Кремль пополнил золотые запасы сразу на 26,1 тонны. Начиная с 2008 года золотой запас страны был увеличен с 457 до 1944 тонн - то есть более чем в четыре раза.

Недавно русские стали активно продавать американские облигации госзайма. "Это дает почву для спекуляций относительно того, что Путин намерен отказаться от доллара, чтобы защитить российскую экономику от новых санкций", - передает журналист.

"У Путина есть стратегический план, - замечает политолог Джеймс Рикардс. - Российский президент покупает золото, поскольку доллар используется как оружие против России".

По мнению эксперта Стива Хэнка из Университета Джона Хопкинса, все государства, ощущающие на себе долларовый диктат, могут начать искать альтернативу американской валюте. Так, Иран, Россия и Турция могут сформировать нечто вроде "золотого блока", чтобы обрести независимость от доллара.

"США испытывают проблемы с введением санкций против крупных российских компаний" - сообщает в заголовке The Washington Post.

Когда Минфин США ввел санкции против Дерипаски, последствия для него наступили быстро. Но санкции вызвали потери и за пределами России. Это поучительная история, учитывая, что США готовят новые санкции, пишут Жанн Уэйлен и Джон Хадсон.

Россия играет значительную роль в мировой торговле, поэтому санкции могут быть болезненными как для их адресатов, так и для сторонних наблюдателей в США и Европе.

"По словам Якоба Киркегарда, старшего научного сотрудника вашингтонского Института мировой экономики Петерсона, предложенные в законопроекте санкции, связанные с энергетикой, могут оказаться особенно губительными для европейских компаний", - говорится в статье.

"Лагерь Дерипаски грозит еще более неблагоприятными последствиями для США, если Вашингтон не снимет санкции с "Русала", - пишут журналисты.

В лоббистских документах, поданных в Минюст США, звучат предупреждения, что, если санкции с "Русала" сняты не будут, это "подвергнет администрацию Трампа критике за нанесение урона американским производителям и потребителям" и "вызовет значительные потрясения на мировых рынках алюминия и металлов".

По словам экс-сотрудницы Минфина США Лиз Розенберг, беспорядочное введение санкций против "Русала" выявило отсутствие координации с союзниками и незнание мирового рынка металлов.

По словам дипломатов, союзники США предупреждали Госдепартамент о том, что эти действия подрывают мировые рынки и наносят ущерб европейским заводам. В итоге Минфин смягчил свою позицию, дав банкам и компаниям больше времени на сворачивание деловых отношений с "Русалом", и заявил, что при определенных условиях может рассмотреть снятие санкций с компании.

Источник: Inopressa