08:50 27.08.2018 | Политика | Новости 100202203

Ангела Меркель в Грузии снизила градус ожиданий, связанных со вступлением в ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель хотела бы более тесного сотрудничества между Грузией и ЕС, однако переговоры о вступлении в Евросоюз предстоят пока другим государствам, заявила она в ходе визита в Тбилиси в рамках своего "кавказского турне", передает Handelsblatt.


"Мы, с нашей европейской стороны, не можем обещать слишком многого и спешить с этим", - ответила Меркель на вопрос о дате возможного вступления Грузии в ЕС, общаясь со студентами в Тбилиси.

"Речь идет не только о том, чтобы Грузия соответствовала критериям, необходимым для вступления", - передает издание слова главы германского правительства. "ЕС сам должен быть в состоянии принимать новых членов", - отметила она. Брюссель должен понять, как, например, лучше скоординировать свою внешнюю политику.

Сегодня речь идет пока о начале переговоров о вступлении с балканскими государствами. Грузии, указала Меркель, "отводится место в следующем раунде". В ближайшие 10 лет речь пойдет о Соглашении о зоне свободной торговли и оживлении Соглашения об ассоциации, говорится в статье.

Как отмечает автор, в четверг премьер-министр страны Мамука Бахтадзе подчеркнул, что Грузия стремится стать членом как ЕС, так и НАТО. "Как и в случае с другими бывшими советскими республиками, Россия выступает против", - говорится в статье.

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