Заключенный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов "теряет надежду"

Несмотря на многочисленные призывы западных писателей, актеров и деятелей кино в поддержку Олега Сенцова, противника аннексии Крыма, и предложения Эммануэля Макрона Владимиру Путину, Кремль хранит молчание по поводу этого дела. Российские власти напоминают о тяжести обвинений в "терроризме", по которым Сенцов был осужден, и утверждают, что кинорежиссер должен подать прошение о помиловании, говорится в редакционной статье французского издания Ouest-France.

Наталья Каплан, двоюродная сестра кинорежиссера Олега Сенцова, сидящего в колонии в России, утверждает, что оппозиционер "теряет надежду" на свое освобождение. "Он в это больше не верит", - сказала она в интервью AFP 16 августа.

По словам российской правозащитницы Зои Световой, которой во вторник удалось побеседовать с кинорежиссером в колонии на Крайнем Севере, он говорит, что потерял 17 кг и находится в "предкритическом состоянии", но "не собирается прекращать" голодовку.

"Это не потенциальный самоубийца, он хочет и надеется жить. Он мне напомнил больного раком, убежденного в том, что он победит опухоль и выживет", - заявила Светова AFP.

"Российские власти утверждают, что с ним все хорошо. Но как может быть все хорошо, если человек держит голодовку больше трех месяцев?" - задается вопросом Каплан.

По словам Натальи Каплан, она ожидает от западных стран, что те окажут давление на Москву и "найдут рычаги, чтобы освободить Олега и других политических заключенных": "Такие рычаги существуют, я не сомневаюсь. Но либо их до сих пор плохо искали, либо они не функционируют и надо действовать так, чтобы они сработали".

Вопрос о деле кинорежиссера может быть затронут в субботу во время переговоров между немецким канцлером Ангелой Меркель и Владимиром Путиным в Германии, указывает редакция.

В преддверии этого визита украинский президент Петр Порошенко в четверг переговорил по телефону с Ангелой Меркель, подчеркивая "необходимость немедленно освободить" Олега Сенцова, говорится далее.

Мать кинорежиссера Людмила в конце июня обратилась к Путину с просьбой о помиловании сына, но, по данным российских СМИ, Кремль нашел основание для отказа в рассмотрении. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков твердил о том, что для помилования необходимо обращение самого осужденного. Олег Сенцов отказался просить об этом, передает редакция.

"Это полный бред", - считает Наталья Каплан, напоминая о том, что в прошлом другие заключенные были освобождены без прошения о помиловании. В частности, так произошло с украинской летчицей Надей Савченко в 2016 году, вернувшейся в Киев в ходе обмена пленными, отмечает Ouest-France.