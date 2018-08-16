Три сестры: как кровавая расправа над отцом и заявления о рабстве раскололи Россию

Оливер Кэрролл, Independent

Убийство Михаила Хачатуряна его дочерьми раскололо российское общество, пишет журналист Independent Оливер Кэрролл. Три сестры Хачатурян - хладнокровные убийцы или жертвы отца-насильника? Подвела ли их российская система и подведет ли снова, назначив им огромные тюремные сроки?

Со стороны глава семьи казался религиозным: он ходил в церковь и совершил паломничество в Иерусалим. Он являлся одним из лидеров армянской диаспоры и был известен тем, что осыпал семью и друзей щедрыми подарками. "Но вдали от высшего общества разворачивалась иная история", - сообщает Кэрролл.

Хачатурян любил огнестрельное оружие, и ему нравилось угрожать соседям и членам семьи. "Есть данные, что он стрелял в своего старшего сына Сергея из пневматического оружия. Он никогда не ладил с ним, считая его "девчонкой", и выставил его на улицу, когда тому было 16 лет. Он угрожал застрелить также свою покорную жену Аурелию, однажды ударил ее ножом и регулярно избивал ее бейсбольной битой. Два с половиной года назад, после 20 лет совместной жизни, Хачатурян выгнал и свою жену. Три дочери по какой-то причине остались под его крышей, что имело катастрофические последствия", - пишет автор.

"Важно понимать, что у девочек психология жертв. Они думали, для всех так будет безопаснее, если они останутся", - рассказал журналисту ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. Он одним из первых говорил с сестрами после совершенного ими кровопролития.

Мельников отзывается о них как о "детях", "нервничающих" и "едва ли осознающих, что они совершили". По его словам, они рассказали ужасные вещи о "рабском" существовании в двухкомнатной квартире на втором этаже в доме 54 на Алтуфьевском шоссе.

"Отец установил систему видеонаблюдения и редко выпускал из виду своих дочерей, - повествует Кэрролл. - Рядом с креслом у него был колокольчик, в который он звонил, чтобы поручить сестрам черную работу. Он избивал их под самыми надуманными предлогами и имел склонность оскорблять их вербально". Есть также подозрения в сексуальном насилии. По словам Мельникова, он не поднимал с сестрами этот вопрос из-за их неустойчивого и нервозного состояния.

Мельников считает, что полиция и социальные службы подвели сестер, поскольку тревожных признаков было предостаточно. "Соседи жаловались в полицию на угрозы огнестрельным оружием. В прошлом году они [сестры] приходили в школу только семь раз. Этого должно было быть достаточно, чтобы заставить социальные службы принять меры. Непонятно, как при всем этом ему удавалось оставаться безнаказанным", - сказал он.

"Некоторые предположили, что связи Михаила с преступным миром и полицией помогали ему избегать правосудия, - говорится в статье. - Сообщалось, что он дружил с главой местной полиции и, судя по его странице в соцсети, встречался с чиновниками среднего звена. Близкие друзья также признали, что он был связан с криминалом. Местные СМИ идут еще дальше и называют его "смотрящим" по району, подотчетным мафии. Были и сообщения о том, что он торговал наркотиками и, возможно, сам страдал зависимостью - в его машине полиция нашла пакет с героином".

Но не все согласны с этим образом тирана. Двое племянников Михаила непоколебимо отстаивают его честь и на различных ток-шоу утверждают, что отец обеспечивал девочек всем, чего они желали, но был огорчен их "безнравственностью". Другие сторонники обращали внимание на, как они считают, преднамеренность убийства.

"Эти споры разгорелись в социальных сетях, что усилило традиционный для российского общества раскол между консерваторами и прогрессистами, - отмечает Кэрролл. - На каждое сообщение о том, что девочки спасали себя, приходится другое с требованием, чтобы с подлыми сестрами обошлись по всей строгости закона".

Несколько тысяч человек подписались на один из форумов в поддержку сестер, который администрация "ВКонтакте" затем заблокировала из-за анонимных жалоб. По словам создательницы форума Дарьи Милецкой, "мужчины, считающие домашнее насилие нормой", полны решимости заглушить голоса женщин.

Она рассказала журналисту Independent: "У меня было полно сообщений от мужчин, которые говорили мне не совать свой нос. Но мне писало и много женщин. Они мне рассказывают, что общество им не верит, когда они жалуются на свое положение. Я стараюсь помогать, как могу".

По официальным данным, каждый год в России 16 миллионов человек становятся жертвами насилия. Для сравнения, Национальная статистическая служба Великобритании зафиксировала в 2017 году 1,1 млн случаев. В России также нет специальных законов о домашнем насилии, а в 2017 году были декриминализованы побои, совершенные впервые.

"Ситуация привела к неравной схватке: активистки против истеблишмента, который, как правило, занимает сторону насильников. Ультраконсервативный депутат Елена Мизулина, возглавлявшая кампанию по декриминализации, высказала мнение, что мужей не следует клеймить как преступников из-за "пощечины". Русская православная церковь оправдывает использование телесных наказаний дома как "божью волю", - говорится в статье.

Насильников, получающих административное наказание, штрафуют на 5 тыс. рублей. "Это равносильно двум нарушениям правил парковки. Мужчинам это дает очень ясный сигнал", - сказала правозащитница Алена Попова.

В деле сестер Хачатурян, по ее словам, есть классические признаки домашнего насилия: "На мой взгляд, совершенно ясно, что они действовали под влиянием отца-тирана. Там очевидно было сексуальное насилие, как минимум. На аудиозаписях отец говорит о девушках как о своей собственности и часто упоминает их физиологию так, как отцу не подобает".

Попова считает, что дело напоминает случай с Галиной Которовой, убившей мужа и оправданной в результате апелляции. Но сторонникам сестер Хачатурян правоохранительные органы пока посылают зловещие сигналы. По словам прокуроров, имеются явные признаки умысла. "Преднамеренное убийство, совершенное группой людей" влечет за собой максимум 20 лет заключения или 10 лет в случае несовершеннолетней Марии Хачатурян.

Иван Мельников надеется, что преступление будет переквалифицировано с учетом самообороны. "Это очень опасный момент, но сестры рассказали мне вещи, которые должны быть приняты во внимание, - сообщил он. - Я встречался с тысячами заключенных. Для меня ясно, что эти девочки не преступницы".

Источник: Инопресса