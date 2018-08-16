Эрдоган не справляется с дипломатическим и торговым кризисом в отношениях с США

Мари Жего, Le Monde

Турецкий президент и его сторонники погрузились в отрицание реальности, в то время как экономика страны находится под угрозой обрушения. И с недовольным видом объясняют трудности "заговором", пишет Мари Жего, корреспондент французской Le Monde в Стамбуле.

Через сорок дней после своего посвящения в "гиперпрезиденты" с расширенными полномочиями турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сталкивается с масштабным дипломатическим кризисом с США, который ему явно не по силам и рискует привести его страну к экономическому спаду. Опасный вызов для руководителя, чья популярность была выстроена на обещании экономического процветания, отмечает автор статьи.

Турецкая экономика уязвима, так как зависит от внешнего финансирования, говорится в статье. Кризис в отношениях с США стал для нее сильным ударом. Падение турецкой лиры, устойчивой с начала года, ускорилось сразу после отказа Анкары освободить и отправить домой американского евангелического пастора Эндрю Брансона, который уже 22 месяца находится в заключении в Измире за "шпионаж" и сговор с "террористическими организациями", что сам он отрицает, указывает журналистка.

Американский президент Дональд Трамп и его вице-президент Майк Пенс - принадлежащий к той же религиозной конгрегации, что и пастор Брансон - превратили это юридическое досье в свой главный козырь. И когда трамповские твиты, призывающие к освобождению пастора, "хорошего отца и доброго христианина", не возымели никакого эффекта, Вашингтон достал свою дубину, комментирует Жего.

Было объявлено о довольно символических санкциях против двух турецких министров, а за ними последовало повышение вдвое таможенных пошлин на турецкие сталь и алюминий, ввозимые в США. За несколько дней турецкая лира потеряла 20%, говорится в статье.

С тех пор два союзника по НАТО стали друг другу отвечать ударом на удар. В среду 15 августа Анкара в виде ответа наложила большие таможенные пошлины на ряд американских товаров. А суд, не сбавляя шага, снова отклонил просьбу об освобождении пастора Брансона, передает автор.

До чего готов дойти Эрдоган в своем поединке с американской администрацией? Его возможности ограничены. Пускаться в торговую войну против США, тогда как турецкая экономика полностью зависит от доллара, похоже на самоубийственное решение, полагает Жего.

Поскольку компромисс с Вашингтоном не найден, последуют новые санкции, из-за чего турецкая валюта рискует снова обрушиться, а инвесторы отвернутся еще больше, говорится далее.

Будущие санкции могут напрямую затронуть турецкое руководство. "Неудивительно, если Министерство финансов США примет новые меры в отношении ключевых деятелей, близких к Эрдогану, в рамках глобального списка Магнитского", - поясняет в электронном письме Айкан Эрдемир, ученый из Фонда защиты демократии в Вашингтоне и бывший депутат турецкого парламента.

Перед лицом надвигающейся бури турецкий лидер не видит никакого кризиса, говорится в статье. "Мы регулярно встречаемся с предпринимателями, профсоюзами, никто не говорит, что в экономике плохо идут дела!" - заявил он 11 августа, выступая перед своими сторонниками в Ризе, на северо-востоке Турции.

Сонер Чагаптай, директор программы турецких исследований в Вашингтонском институте ближневосточной политики, автор биографии турецкого президента, считает, что "Эрдоган черпает свою поддержку из экономического процветания, созданию которого он способствовал. Падение валюты в его глазах является особенно тревожным. Он упрямится, взывает к своей электоральной базе, которая убеждена в том, что Турция атакована Западом, внушая идею о том, что за неудавшимся госпереворотом в июле 2016 года стоят США. Эрдоган пытается свалить вину на Вашингтон, мобилизуя националистические чувства для укрепления своей поддержки".

По мнению ученого Айкана Эрдемира, президент "живет в другом измерении уже довольно долгое время". Его склонность к отрицанию реальности является "механизмом психологической защиты". "Он отказывается признавать, что это он развалил национальную экономику из-за своего плохого руководства в интересах "кумовского" капитализма. Ему удобнее говорить, что кризис был срежиссирован "тайными происками", которые он описывает как "лобби процентной ставки". Такая химера вполне вписывается в теорию заговора, к которой он примкнул в молодые годы в рамках исламистского движения", - говорит эксперт.

Источник: Инопресса