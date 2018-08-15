Турция сближается с Россией

Дэвид Готье-Виллар, The Wall Street Journal

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник активизировал свои атаки на США, призвав к бойкоту айфонов Apple и других американских электронных товаров, в то время как его министр иностранных дел присоединился к своему российскому коллеге в критике западных санкций", - пишет The Wall Street Journal.

"Турция, давний союзник НАТО, оказалась перед выбором между Западом и Россией. На этой неделе чиновники в Анкаре решительно склонялись в пользу Москвы", - отмечает автор статьи Дэвид Готье-Виллар.

"В последние недели Турция и Россия стали жертвами американских санкций, в то время как курсы их валют, лиры и рубля, упали по отношению к доллару", - напоминает издание.

"На конференции в Анкаре во вторник с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обрушился на западные санкции", - говорится в статье.

Обещая более тесное сотрудничество с Турцией, Лавров заявил, что Россия может отказаться от доллара в двусторонней торговле в будущем, как она уже сделала в случае с такими странами, как Китай и Иран.

"Укрепление связей с Россией может помочь Эрдогану уменьшить зависимость его страны от Вашингтона и радикально изменить картину послевоенной Европы, в рамках которой ее (т.е. Турции. - Прим. ред.) вооруженные силы охраняли юго-восточный фланг НАТО", - отмечает издание.

"Мы ищем новых союзников", - заявил Эрдоган своим сторонникам в воскресенье.

Автор напоминает, что отношения России и Турции в последнее время не были безоблачными, отмечая инциденты со сбитым турецкими военными российским самолетом и застреленным российским послом. "Впрочем, недавно Москва подписала контракты на поставку своему южному соседу большего объема природного газа, строительство АЭС и предоставление новейшей системы ПРО", - говорится в статье.

Автор упоминает резкую реакцию турецкой общественности на новые санкции.

"Сильно пострадав от падения курса лиры, Рухи Тас, по его словам, придумал собственный бойкот", - пишет издание.

В ярости наблюдая за тем, как его кредит на сумму в 12 тыс. долларов резко растет в лирах, 43-летний парикмахер говорит, что он решил больше не предлагать стрижку "американская милитари" в своем салоне в черноморском городе Унье.

Хотя эта мужская стрижка - когда коротко обстригаются виски и волосы оставляются на макушке - очень популярна среди молодежи в регионе, этот бойкот поддержали и другие парикмахеры, заявил он. "Я снова начну делать "американскую милитари", когда курс доллара снизится, - сказал он, добавив, что клиенты его поддерживают. - Скажите США, чтобы они не связывались с Турцией".

Тем временем некоторые аналитики, по их словам, ожидают, что Эрдоган укрепит связи с ЕС, который зависит от помощи Турции в сдерживании потоков мигрантов, и сохранит свою приверженность НАТО.

Источник: Инопресса