16:39 15.08.2018 | Дайджест | Новости 100201400

Депутаты британского парламента: Россия представляет угрозу в Арктике

Люси Фишер, The Times

"Британия должна укреплять оборону Арктики в противовес растущей военной активности России, предупредили депутаты парламента", - передает The Times.


Кремль увеличивает свое присутствие на данной территории и может спровоцировать возвращение к "великодержавному соперничеству" из-за нее, как утверждается в докладе подкомитета по обороне "По тонкому льду: оборона Великобритании в Арктике" (On Thin Ice: UK Defence in the Arctic).

Депутаты упомянули такие насторожившие их меры, принимаемые Россией, как открытие новых и восстановление советских баз в Арктике, размещение большого количества войск на границах соседних стран и развертывание там ракетных комплексов и систем ПРО.

По словам депутатов, это "выходит за рамки того, что должно бы соответствовать чисто оборонительной позиции, и должно вызывать обеспокоенность, учитывая агрессивное и ревизионистское поведение России".

Источник: Инопресса


депутаты  Великобритания  Россия  Арктика  

Читайте также:
Обсудить | Распечатать
. .




Новости СМИ2
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО

bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив