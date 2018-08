Депутаты британского парламента: Россия представляет угрозу в Арктике

Люси Фишер, The Times

"Британия должна укреплять оборону Арктики в противовес растущей военной активности России, предупредили депутаты парламента", - передает The Times.

Кремль увеличивает свое присутствие на данной территории и может спровоцировать возвращение к "великодержавному соперничеству" из-за нее, как утверждается в докладе подкомитета по обороне "По тонкому льду: оборона Великобритании в Арктике" (On Thin Ice: UK Defence in the Arctic).

Депутаты упомянули такие насторожившие их меры, принимаемые Россией, как открытие новых и восстановление советских баз в Арктике, размещение большого количества войск на границах соседних стран и развертывание там ракетных комплексов и систем ПРО.

По словам депутатов, это "выходит за рамки того, что должно бы соответствовать чисто оборонительной позиции, и должно вызывать обеспокоенность, учитывая агрессивное и ревизионистское поведение России".

Источник: Инопресса