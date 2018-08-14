11:17 14.08.2018 | Дайджест | Новости 100201240

Пенсионная реформа вызывает ярость среди населения

Кристиан Штайнер, Neue Zürcher Zeitung

"Итоги своих первых 100 дней в должности вновь избранного президента Владимир Путин представлял как-то иначе, - пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Кристиан Штайнер. - Жесткая, но, вероятно, необходимая пенсионная реформа вызывает ярость среди населения. Из-за американских санкций курс рубля падает".


Из-за драматичного падения лиры рубль теперь находится и в заложниках грозящего развивающимся странам кризиса. "Аналитики рисуют мрачные перспективы, инвесторы уходят. Российская элита сейчас производит впечатление загнанного в угол медведя", - отмечает автор статьи.

"Большая удача России состоит в том, что Центральный банк сохраняет хладнокровие. В отличие от центрального банка в Турции, Центробанк РФ независим и сконцентрирован на стабильности цен. (...) Если Путин хочет без ущерба преодолеть свой президентский срок, он должен внимательно посмотреть на пример Турции и позволить Центробанку дальше продолжать свою работу", - полагает Штайнер.

Источник: Инопресса


пенсионная реформа в России  центральный банк  

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