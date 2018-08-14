О чем пойдет речь во время встречи между Меркель и Путиным в Мезеберге

Франк Герольд, Tagesspiegel

США ужесточают антироссийские санкции. Путин предпочел бы, чтобы Германия не последовала примеру американцев - российский президент и так испытывает давление внутри страны, пишет в статье на сайте Tagesspiegel обозреватель издания Франк Герольд.

В ближайшую субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель встретится с шефом Кремля в правительственной резиденции во дворце Мезеберг под Берлином. "Госпожа канцлер встречалась с Путиным в Сочи в мае - с тех пор темы переговоров мало изменились, кроме одной важной детали", - отмечает Герольд.

"С момента майской встречи прошли первые 100 дней последнего мандата Путина - по крайней мере, если ориентироваться на действующую Конституцию РФ. Сейчас российский президент находится в самой непростой фазе своего почти 20-летнего правления. Новые американские санкции, введение которых запланировано на конец августа, не дадут ему расправить крылья. Они уже нанесли удар по курсам акций российских компаний и значительно ослабили курс рубля. Неспокойно и внутри страны. Серьезное недовольство граждан вызвали планы правительства по повышению пенсионного возраста - в будущем россиянам придется работать на 5-8 лет дольше. Волна протеста накатила быстрее и стала более интенсивной, чем ожидалось", - говорится в статье.

"Однако, по мнению экспертов, власть не намерена что-то менять. После аннексии Крыма Путин в течение нескольких лет мог рассчитывать на высокие рейтинги популярности свыше 80%. Его вторжение в Сирию лишь способствовало росту великодержавных амбиций. Теперь же нарастает народное недовольство. По данным "Левада-центра", рейтинг Путина снизился до 67% - наблюдатели объясняют это усталостью россиян от внешней политики, к которой добавляется раздражение в связи с такими социальными изменениями, как пенсионная реформа. Если жизненный уровень россиян изменится к худшему еще и за счет новых американских санкций, это может негативно отразиться на власти Путина", - замечает автор статьи.

По словам Андрея Колесникова из Московского центра Карнеги, Путин олицетворяет собой российское государство. По мнению эксперта, серьезных реформ ждать не приходится. "Путин понимает, что он не может трогать политический фундамент своей системы, иначе все рухнет", - отмечает он. Путин поддерживает не модернизацию, а стагнацию, уверен Колесников.

"В этой ситуации, - пишет автор, - Путин хотел бы услышать от Меркель заверения в том, что Германия не пойдет путем ужесточения санкций вслед за США". По мнению Владислава Белова, эксперта по Германии из РАН, такие спорные темы, как Крым и Восточная Украина, и впредь будут оказывать давление на двусторонние отношения, однако "рабочий диалог развивается очень хорошо - и это главное".

Источник: Инопресса