Надо действовать быстро, чтобы не оставить Олега Сенцова умирать

Коллектив творческих деятелей, среди которых министр культуры Франции Франсуаза Ниссен, кинорежиссеры Жан-Люк Годар и Кен Лоуч, в издании Le Monde призывают освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

"Различие во взглядах, споры, разногласия и дискуссии подпитывают деятелей культуры и несут в себе удачные возможности для демократии, свободы и прогресса", - говорится в коллективном письме.

"Искусство не знает границ, потому что оно всемирное, и права тех, кто его порождает, должны быть такими же. Свобода слова и свобода творчества не заканчиваются там, где начинается инакомыслие. Между тем сегодня кинорежиссер Сенцов находится при смерти из-за того, что он инакомыслящий. Он подвергается опасности из-за своих идей, как Василий Гроссман, Солженицын и многие другие творческие деятели при коммунистическом режиме", - указывают авторы.

"Олег Сенцов содержится в российской тюрьме более четырех лет, - говорится в письме. - Не состоит ли его единственная реальная "вина" в том, что он открыто проявил свою свободу слова? Не состоит ли его единственное "преступление" в том, что он выразил свою политическую позицию через искусство?"

"Его самочувствие опасно ухудшается день ото дня, необходимо действовать. И действовать очень быстро", - призывают авторы письма.

"Ничего не делать - значило бы оставить Олега Сенцова умирать. Это значило бы отказаться от наших ценностей и принципов, от того, что мы отстаиваем и от того, кто мы есть", - утверждают деятели.

"Мы не можем на это согласиться. Становится настоятельно необходимым, чтобы Россия приняла не только гуманитарное, но и политическое решение в данной ситуации. Не только Франция - президент Эммануэль Макрон выдвинул несколько предложений, на которые президент Путин обещал откликнуться, - но и все международное сообщество, Евросоюз и ООН должны мобилизоваться в поддержку Олега Сенцова и добиться ответов", - говорится далее.

"Творческие деятели всего мира прекрасно понимают, что российский президент имеет возможность остановить эту человеческую и демократическую трагедию. Повсюду в мире, в сфере кино, культуры и далеко за их пределами, международная мобилизация должна заставить услышать свой голос в защиту кинорежиссера. Во имя свободы творчества и свободы слова мы снова призываем к немедленному освобождению Олега Сенцова", - заключают авторы коллективного письма.

Источник: Инопресса