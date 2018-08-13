Эрдоган считает, что падение турецкой лиры - это "политический заговор" против Турции

Редакция, Le Monde

По мнению турецкого президента, Вашингтон поставил цель "добиться капитуляции Турции во всех областях, от финансов до политики". В воскресенье 12 августа Реджеп Тайип Эрдоган расценил падение турецкой лиры как "политический заговор" против своей страны, которая нанесет ответный удар, "повернувшись к новым рынкам и союзникам", в то время как ее отношения с США переживают кризис, говорится в редакционной статье Le Monde.

Выступая перед своими сторонниками в городе Трабзон, расположенном на берегу Черного моря (на северо-востоке), глава турецкого государства весьма пылко высказался против Вашингтона: "Нам остается лишь сказать "Прощай!" тому, кто решил принести в жертву свое стратегическое партнерство и полувековой альянс со страной с населением 81 млн жителей ради сохранения своих отношений с террористическими организациями".

Шокирующие заявления, санкции, угрозы репрессий, затем повышение вдвое американских пошлин на турецкие сталь и алюминий: пинг-понг Анкара-Вашингтон в последние дни все нарастал, увлекая за собой турецкую лиру, которая в пятницу упала на 16% по отношению к доллару, отмечает редакция.

В центре этой баталии - судьба американского пастора Эндрю Брансона, который в настоящее время осужден в Турции за "терроризм" и "шпионаж" и в конце июля помещен под домашний арест после полутора лет содержания под стражей. США требуют его немедленного освобождения, в то время как Турция заявляет о необходимости экстрадиции Фетхуллаха Гюлена, турецкого проповедника, живущего около 20 лет на американской земле и подозреваемого Анкарой в организации неудавшегося государственного переворота в июле 2016 года, говорится в статье.

Кроме того, Турция беспрестанно упрекает США за поддержку, оказанную ими в Сирии курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG), указывает редакция.

Источник: Инопресса