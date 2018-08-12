09:24 12.08.2018 | Дайджест | Новости 100201086

Обнаружились подробности эксклюзивной российской сделки, предложенной Аррону Бэнксу накануне "Брекзита"

Люк Гардинг, The Guardian

Все подробности российского предложения о сделке с золотом Аррону Бэнксу накануне референдума по выходу из ЕС содержатся в просочившемся документе, в котором упомянуты эксклюзивные "возможности, недоступные другим" и поддержка кремлевского банка, сообщает корреспондент The Guardian Люк Гардинг.


"Презентация из семи слайдов, ставшая доступной впервые, показывает, как Бэнксу - главному спонсору кампании "Выйти из ЕС" (Leave.EU) - предложили возможность потенциально огромных доходов в сделке, в которой фигурировала российская золотодобывающая компания", - говорится в статье.

"Предложение было сделано через российского посла в Лондоне Александра Яковенко", - пишет газета.

"Некоторые депутаты парламента заявили, что это поднимает новые вопросы о роли Москвы в "Брекзите" и о том, пытался ли Кремль дать возможность обогатиться ведущим сторонникам "Брекзита" перед референдумом 2016 года путем ряда тайных деловых соглашений", - говорится в статье.

"Бэнкс последовательно отрицал получение денег из России, но источники его состояния изучались с тех пор, как он дал 9 млн фунтов Leave.EU, что стало крупнейшим пожертвованием на политические цели в британской истории", - отмечает автор.

"Хотя Бэнкс постоянно преуменьшал свои контакты с высокопоставленными россиянами до и после референдума, в последние недели он был вынужден признать ряд встреч - включая встречу с Александром Удодом, дипломатом, позже экстрадированным из Великобритании по подозрению в шпионаже", - пишет Гардинг.

Ранее в этом году выяснилось, что в октябре 2015 года Удод пригласил Бэнкса и его делового партнера Энди Уигмора на встречу с послом - через несколько недель они "обедали в течение шести часов с обильными возлияниями" в кенсингтонском особняке посла, говорится в статье.

"Во время этой встречи 6 ноября россияне обсудили с Бэнксом потенциальную сделку с золотом. Через 11 дней Яковенко представил Бэнксу московского бизнесмена Симана Поваренкина", - пишет издание.

Точные детали предложения раскрываются впервые в документе, полученном Центром "Досье" (Dossier Center), организацией по расследованиям, финансируемой Михаилом Ходорковским, пишет издание.

Слайды иллюстрируют, как инвесторы могут получить огромную прибыль от возможной схемы оптимизации российской золотодобывающей промышленности. Московская компания Поваренкина GeoProMining, которой принадлежат шахты в Сибири и Армении, должна была объединиться с "шестью или семью" конкурирующими золотодобывающими фирмами, говорится в статье.

Уже сообщалось, что Бэнкс положительно откликнулся на предложение с золотом, обсужденное с послом за чашкой чая. На следующий день, 18 ноября 2015 года, он, как сообщается, написал Поваренкину электронное письмо о том, что он "передал презентацию Эндрю Умберсу из Oakwell Capital, компании, в которой у меня есть существенная доля".

В предложении, сделанном через посла Бэнксу, прямо говорится, что сделку поддерживают мощные кремлевские структуры. В частности, "Сбербанку" принадлежала треть акций компании Поваренкина, и, следовательно, он мог предоставить лучшие условия инвесторам, как отмечается в презентации.

По данным The New York Times, Поваренкин также предлагал Бэнксу инвестиции на выгодных условиях в "Алросу". Dossier сообщает об отдельном предложении, сделанном Бэнксу в 2016 году, о покупке золотой шахты в Гвинее у ее владельца, российского предпринимателя Ильи Карася.

Источник: Инопресса


российская сделка  ЕС  Брекзит  

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