Россия вмешивается в дела Македонии

Эльке Виндиш, Kurier

Причиной высылки Москвой двух греческих дипломатов стал спор вокруг Македонии, пишет журналистка австрийского издания Kurier Эльке Виндиш.

Исторический компромисс, достигнутый спустя четверть века Грецией и Македонией в споре о наименовании последней, освобождает для страны путь к интеграции в западные структуры. "Но для Кремля, считающего восстановление некогда существовавшего влияния на Балканах своим абсолютным приоритетом, это уже второй жестокий удар за год, - отмечает автор статьи. - В июле 2017 года в НАТО вступила Черногория. С тех пор Адриатика является своего рода внутренним морем военного альянса, а российские надежды на создание военно-морской базы в европейской части Средиземного моря рухнули. В Македонии, играющей в качестве транзитной страны ключевую роль в планах Москвы по поставкам газа в Европу в обход Украины, для России, наоборот, еще не все потеряно".

В Македонии 30 сентября пройдет референдум о переименовании страны в Республику Северная Македония. Национал-консерваторы призывают к бойкоту голосования. Их руководство все еще имеет тесную связь с Москвой, пишет журналистка. Говорят, что именно национал-консерваторам и связанным с оппозицией футбольным клубам поступали деньги, которыми Москва спонсировала протесты против смены названия страны, а также прозападной внешней политики главы правительства Зорана Заева. На похожий след российских денег следователи натолкнулись и в Греции, говорится в статье.

По мнению экспертов, для того чтобы подорвать компромисс по переименованию Македонии, Россия использует "мягкую силу", а конкретно - этническую и религиозную общность. Славяне представляют на Балканах большинство. Они, как греки и румыны, являются православными христианами, подчеркивает Виндиш.

Источник: Инопресса