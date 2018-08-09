Причины, по которым Трамп "объявил войну" Европе, а Путин следует за ним

Фредерик Лефевр, The Huffington Post

Американцы осознали угрозу для их господства. Трамп хочет повторить сценарий, использованный с Северной Кореей, рука об руку с Путиным. Российская стратегия более скрытная, пишет в блоге издания Le Huffington Post Фредерик Лефевр, адвокат, бывший министр, почетный депутат французов Северной Америки.

Преимущество стратегии Дональда Трампа - ее понятность. Она лобовая. Он хочет ослабить франко-немецкую ось и спустить со своего пьедестала французского президента, который безнаказанно захватывает первые полосы иллюстрированных журналов и ежедневных газет в США, считает автор статьи.

Стратегия русских намного более скрытная. Они испытывают на прочность сопротивление Европы на Балканах, так как сильно боятся их пристрастия к Евросоюзу. Война на Украине, попытка убийства в Великобритании российского экс-шпиона Скрипаля и война в Сирии - этими досье русские без устали тестируют нашу реакцию, продолжает эксперт.

Так они продвигают свои пешки. И используют для этого методы, приспособленные к современной коммуникационной войне, с применением мощи социальных сетей, говорится в статье.

"Кандидатура Хиллари Клинтон постоянно их тревожила, поскольку она являлась олицетворением атлантистской линии. Трамп со своей мнимой непредсказуемостью стал шансом для того, чтобы ослабить связи между США и Европой, в частности, путем ослабления НАТО. По этой причине они вмешались в американские президентские выборы", - считает Лефевр.

Они попытались проделать то же самое против Эммануэля Макрона и Франции, которую они считают единственной европейской военной державой, которая осмелилась оказать им сопротивление в Сирии и которая проявляет решительность в сохранении санкций против их страны, пишет автор.

Устойчивая линия российских действий в западных странах состоит в том, чтобы сыпать соль на раны и вызывать столкновения, ослабляя игроков, отождествленных с русофобами или опасных для российских интересов, комментирует Лефевр.

Источник: Инопресса